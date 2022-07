Bejelentkezett a parlamenti képviselő, akit kórházba szállítottak az ülésről

A fideszes képviselő már kedden is jelentkezett egy Facebook-poszttal, akkor viszont csak szűkszavúan írta le, hogy kórházba vitték a parlamentből, és vakbélműtétet hajtottak végre rajta.

Most azt írta, hogy azóta rengeteg „jókívánságot, üdvözletet, imádságot” kapott, még a politikai ellenfeleitől is. Hozzátette, hogy hétfőn már déltájt is megvizsgálták a parlament orvosi szobájában „gyengeség, vízverés, görcsök miatt”. Utána 17 óra környékén másodszor is megvizsgálták, és akkor már azonnal bekötötték az infúziót, és kihívták a mentőt.

Ezután az Országos Mentőszolgálat esetkocsija szállította be, és nem magánkórházba, hanem egy államiba, ahol várakoznia is kellett, „mint mindenkinek”. A vizsgálatok késő este és éjjel zajlottak le, és végül kiderült, hogy enyhe tüdőgyulladása (amelyet szerinte a légkondi okozott), valamint vakbélgyulladása van, amelyet műteni kellett. Mivel a műtő foglalt volt, ezért a műtétre csak kedd hajnalban 3.30-kor került rá a sor.

Tegnap még nem ehettem, ma csak pépeset, közben folyamatosan vénás antibiotikum koktélt kapok a tüdőgyulladás kezelésére. A sebeim gyógyulnak, emiatt ma már el is engedhetnének, de a tüdőgyulladás miatt még 1-2 napot benn kell maradnom

~ írta a képviselő, aki „mindezt a kemény munka, a túlhajtott tempó következményeként éli meg, mint kényszerpihenőt, lassítási figyelmeztetést”.

Hoppál Péter azzal zárta gondolatait, hogy szerinte „a magyar egészségügyi ellátás mindenkinek kiváló”, és sokkal jobb, mint a külföldi. Végül megköszönte az egészségügyi dolgozóknak az ápolást , a családjának, barátainak, kollégáinak pedig a folyamatos támogatást.

(Borítókép: Hoppál Péter 2021. november 15-én. Fotó: Kovács Attila / MTI)