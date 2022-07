Kövér László az utolsó mohikánnak tartja magát, és elárulja, mi az erős bajusz titka

Kövér László vallja, amit Hercule Poirot is, aki szerint bajuszt növeszteni művészet. Ennek ellenére a házelnök magát a műfajon belül csak szerény próbálkozónak tartja. A nyaralása idején azért is szokta levágni a bajuszát, mert szerinte az ember bajuszának, hogy erőre kapjon, időről időre szüksége van egy frissítésre. Hosszú hajat pedig azért viselt egészen sokáig, mert sosem szeretett fodrászhoz járni – árulta el Kövér László a Mandinernek adott friss interjújában.

„Egyszer valaki 2006 után megkérdezte, miért nem vágatom le. Azt mondtam, félig viccből, félig komolyan, hogy majd ha a komcsik nem lesznek hatalmon, akkor levágatom. Ezért nincs hosszú hajam 2010 óta” – derült ki az újabb házelnöki stíluskulissza a beszélgetésből, amellett, hogy Kövér László ugyan egy iskolába járt a későbbi miniszterelnökké avanzsáló Gyurcsány Ferenccel, akkoriban érdektelen volt számára. Kövér László csak annyit tudott, hogy „létezik egy ilyen nevű gyerek”, aki a szomszéd kislány osztálytársa.

A vélekedést, miszerint addig fogja zsinórban nyerni a választásokat a Fidesz, amíg Gyurcsány Ferenc vissza nem vonul a politikától, a házelnök csak annyival kommentálta:

Újságírói kérdésre válaszolva Kövér László azt is elmondta: Soros Györgyöt nem magának a patás ördögnek, hanem egyik küldöttének tartja a sok közül. Ezt eddig is így látta, és mára csak mélyebbé vált az ebbéli meggyőződése.

…ami ma a világban »progressziónak« becézi magát, nem egy ideológiai mozgalom vagy politikai oldal. Ezek sátánisták. Minden, ami a világban valaha gonosz volt, történelmi koronként újabb és újabb formát öltve visszatér: most éppen általuk

– fejtette ki gondolatait Kövér László, akinek arról is megvan a véleménye, hogy sokan gúnyolódnak a vármegyerendszer, valamint az ispánok intézményének újbóli bevezetését kezdeményező fideszes javaslaton.

Szellemes és kevésbé szellemes liberális újságírók már a múlt századelőn is ócsároltak mindent, ami nemzeti érték. Ugyanaz a sárba tiprás megy most is, legyen szó a Kossuth térről, a Zene Házáról, a Szent Koronáról, az Alaptörvényről vagy éppen a vármegyékről. A Gonosz különböző formákat ölt, tudnunk kell, amíg élünk és létezünk magyarként, ezek velünk lesznek