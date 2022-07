Mutatjuk, hogyan keletkezett a bükki erdőtűz

A bükki erdőtűzről először ebben a cikkünkben számoltunk be, akkor még úgy becsülték, hogy péntek este száz hektáron égett a tűz.

Az Északerdő Zrt. később egy közleményben pontosította az adatot: azt írták, hogy a tűz csak 65 hektárra terjedt ki. Arról is beszámoltak, hogy a tűzben 100-120 éves fák is elpusztultak, és hogy az eset után még mindig sokáig izzottak és kidőltek fák a Bükkben, emiatt pedig a területet továbbra is megfigyelés alatt tartják.

Most az Index egyik olvasója számolt be arról, mit tapasztalt a helyszínen. Elmondása szerint péntek délután a Bükkben túrázott egy rokonával, és ő jelentette elsőként a tüzet, amelyet még délután fél 3-kor észlelt, és amelyről több felvételt is készített.

Bükki erdőtűz 1

Olvasónk szerint a tűz egy kis réten alakult ki, és onnan terjedt át lassan az erdőre. Szerinte a tűz akkor még „könnyen eloltható lett volna, de a tűzoltók lassan érkeztek ki a helyszínre”.

Bükki erdőtűz 2

Hozzátette, hogy a tűz éjfélkor már Jávorkútról is látható volt, és elsősorban azáltal sikerült végül megfékezni, hogy hajnal kettőkor érkezett egy zápor.

Ha nincs eső, Miskolcig ment volna a tűz

– vélekedett, hozzátéve, hogy szerinte az egész erdőtűz megakadályozható lett volna, ha komolyan veszik a réten kialakult tüzet.