Navracsics Tibor szerint rosszul tudjuk, miért nem ad pénzt az unió Magyarországnak

Az április 3-i választási győzelem után hívta fel Orbán Viktor miniszterelnök, és kérte föl miniszternek. Kicsit kellett győzködni is, de ő magától is ki akarta próbálni a nehéz feladatot, amelyet neki szánt Orbán Viktor – mondta el Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter az ATV Egyenes beszéd című műsorának vendégeként.

Navracsics Tibor azt is elárulta, hogy tagja a KDNP-nek, amely tagja az Európai Néppártnak, azt pedig a kezdetektől világossá tette, hogy azt egy hibának tartja, hogy a Fidesz kilépett az Európai Néppártból. Ahogy azt is világossá tette a Fideszen és a KDNP-n belül is, hogy ő a maga részéről az Európai Néppárt tagja szeretne maradni a továbbiakban is, amely jelenleg is politikai otthona.

A szankciós rendszerrel kapcsolatos magyar vitákat és vétókat Navracsics Tibor egyébként nem érzi ördögtől valónak, hiszen minden ország próbálja érvényesíteni a maga nemzeti érdekeit. Mint a területfejlesztési miniszter mondja, az uniónak pedig eddig, ahogy láthattuk, minden egyes alkalommal, minden szankciós csomagnál sikerült kialakítania az egyetértést. Még a hatodiknál is.

Már egy éve folynak tárgyalások technikai szinten az új operatív programok előkészítésével kapcsolatban például, vagy az újjáépítési alap pénzeinek lehívásával és felhasználásával kapcsolatban. Másrészt létezik a jogállami kondicionalitási eljárás. […] Ezek különböző típusú problémák

– fogalmazott Navracsics Tibor.

A jogállamisággal kapcsolatos vitákat Navracsics Tibor politikai vagy politikaibb jellegű vitának tartja, a történet másik része szerinte intézményibb jellegű, ami tisztázással, adott esetben jogszabály-módosítással egyértelműbbé tehető.

Brüsszelben neki azt mondták a tárgyalópartnerei, hogy az uniós pénzek befagyasztásának nincs köze a gyermekvédelmi törvényhez. Ő ezt el is mondta Orbán Viktornak, valamint Varga Juditnak, aki egyébként könnyen lehet, hogy ennek az ellenkezőjét kapta meg Brüsszelben háromnegyed éve. Navracsics Tibor emlékeztetett: a bizottság álláspontjai is folyamatosan változnak, változhatnak. De ezért is kell folyamatosan tárgyalni.

Már ősszel megállapodás születhet a helyreállítási pénzekről

A miniszter az interjúban arra is kitért, hogy a helyreállítási pénzekről még az idén meg kell állapodni, különben azok hetven százalékát elveszíti Magyarország. Navracsics Tibor optimista: úgy látja, hogy ősszel meg tud állapodni Magyarország az Unióval, a kormány pedig több ponton, például a közbeszerzési szabályok módosításával is hajlandó hozzájárulni a megegyezéshez.

Brüsszelben azt is mondják, hogy nincs összefüggés a jogállamisági mechanizmus és a helyreállítási alap pénzei között. Ugyanakkor a kettő közt értelmezési eljárás van

– állítja a miniszter, aki azt is hozzátette, zajlanak az egyeztetések a bizottság és a kormány között.

Navracsics Tibor példaként említette, hogy Magyarországon magasabb az egyszemélyes közbeszerzési eljárások száma az uniós átlagnál. Éppen ezért a kormány szerinte vállalja, hogy éveken belül 15 százalékra csökkenti a nemzeti forrásból megvalósuló egyszereplős közbeszerzési eljárások átlagát.

(Borítókép: Navracsics Tibor 2022. május 30-án. Fotó: Balogh Zoltán / MTI)