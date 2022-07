Rusvai Miklós: Ez nem a hatodik járványhullám, csak hullámocska

„Még mindig nem gondolnám magasnak a jelenlegi heti 4,6 ezres fertőzésszámot, igazi járványhullámnak ez csak akkor nevezhető, ha meghaladja a heti ötvenezret a koronavírussal újonnan regisztráltak száma. Főleg ha figyelembe vesszük, hogy az ötödik járványhullám csúcsán húszezernél nagyobb napi esetszám volt, a jelenlegi ennek csak elenyésző töredéke.”

Ezért úgy gondolom, hogy most inkább csak járványhullámocska lesz, napi 1500-2000-et nem meghaladó fertőzésszámmal. Valódi járványhullámról csak akkor beszélhetnénk, ha a napi fertőzöttségi adatok meghaladnák a tízezret. Erre inkább ősszel, október közepétől, a felső légúti betegségek szezonjában van esély

– ismertette a víruskutató, aki hozzátette, hogy emiatt a negyedik oltást inkább az iskolakezdés előtti időszakra vagy a náthaszezont megelőző időpontra tenné.

Nyugaton már szigorítanak

Magyarországon a járványgörbe nagyjából akkor indult emelkedésnek, amikor Németországban az új koronavírusos esetek megugrása miatt ismét maszkhasználati kötelezettséget vezettek be zárt térben, és a negyven év felettiek negyedik oltásának felvételét javasolta az egészségügyi miniszterük. Náluk június közepén regisztráltak az előző hetihez képest 116 százalékos emelkedést, 27 481-ről 59 532-re, amire csak a járvány kirobbanásakor volt példa.

Az a víruskutatót is meglepte, hogy az omikron úgynevezett lopakodó, BA.2-es variánsánál is gyorsabban terjed a mostani BA.5, de szerencsére nem okoz súlyosabb megbetegedést, mint az omikron, ami a legmagasabb napi fertőzésszámot produkálta az egész koronavírus-járvány alatt. Rusvai szerint érdemesebb a kórházban fekvők vagy a halálesetek számát nézni inkább, ami a tavaly tavaszi járványhullámnál, az alfa dominanciájakor jóval magasabb volt, ennek a mostani értéke a tavaly nyárihoz képest is csekély.

Fotó: ATV Magyarország / YouTube Rusvai Miklós

Rusvai Miklós megemlítette, hogy Izraelben, Nagy-Britanniában, Görögországban, Franciaországban, Olaszországban vagy Portugáliában is okozott nyáron az omikron BA.5 variánsa újabb hullámot, de az utóbbi országban június elején már tetőzött is. A dél-európai turistacélpontokban még emelkedőben van a járványgörbe, ezért a szakértő azt tanácsolja, hogy az oltatlanok ne menjenek oda. A víruskutató szerint most is azok érezhetik nagyobb biztonságban magukat, akik a harmadik oltásig eljutottak.

A vírus mindenkin átmegy?

„Az omikronra jellemző, hogy sokan tünetmentesen esnek át a betegségen, ha vannak panaszok, azok is enyhébbek a korábbiaknál, a BA.5. alvariánsánál is ez figyelhető meg: egyhetes hőemelkedéssel, lázzal, köhögéssel, torokfájással, enyhe izom- vagy ízületi fájdalommal járó betegséggel a többség túl is esik rajta” – részletezte a járványtani professzor, aki szerint az ízlelés- vagy szaglászavar most ritkábban fordul elő.

Azzal kapcsolatban, hogy kell-e aggódnunk a tömegrendezvények, fesztiválok, az utazgatások időszakában a vírustól, Rusvai Miklós elmondta, hogy előbb-utóbb mindannyian át fogunk fertőződni, ha a jelenlegi variánssal, akkor enyhe tünetekkel túl lehetünk rajta, főleg ha háromszor be vagyunk oltva. „A maszkhasználat ezenfelül még a rizikócsoportba tartozóknak valamennyit segíthet a fertőzés elkerülésében. Ebben az évszakban nem gondolnám, hogy szükség lenne itthon korlátozásokra, a maszkviselést inkább jól felfogott érdeknek tartom” – zárta a víruskutató.

(Borítókép: A Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Karának hallgatója koronavírusteszthez vesz mintát a Karancsaljai Napfény Óvoda dolgozójától a nógrádi település községházában 2020. december 4-én. Fotó: Komka Péter / MTI)