Állandóan elönti a szennyvíz Monorierdő lakóit

Az egyik helybéli arra panaszkodott, hogy az ő utcájukba naponta visszajár a tartályos kocsi. Az RTL Híradónak nyilatkozó férfi arról is mesélt, hogy a szennyvíz egyszer a frissen készült konyhát, máskor pedig a kertet öntötte el egyik pillanatról a másikra.

Egyszer csak hallottam egy durranást, aztán máris tört fel a szennyvíz. Hirtelen azt sem tudtuk, mit csináljunk

– mondta a kínjában mosolygó férfi.

A Dabas és Környéke Vízügyi Kft. régóta tisztában van a problémával. A cég képviselője arról tájékoztatott, hogy amikor a csatornarendszer épült, még jóval kevesebben éltek a településen. A megszólaltatott üzemigazgató arról beszélt, a mostani lakosságszám mellett a vákuumos csatornarendszer már nem tudja rendesen elszállítani a szennyvizet. Artzt Sándor elismerte, hogy nem tudnak elégszer kimenni Monorierdőre, amit azzal indokolt, hogy nincs elég munkatársuk.

A polgármesterhez, Szente Bélához is egyre több háborgó hangvételű üzenet fut be. Elárulta, egy jogi érdekképviselet felállítását tervezi, ahol az önkormányzat jogásza foglalkozik majd a beérkező panaszokkal, és segít eljárni is az ügyekben.