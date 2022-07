Látogatási tilalmat vezettek be a Szent Margit Kórházban

Járványügyi okok miatt látogatási tilalmat vezettek be a Szent Margit Kórház Ápolási-Krónikus és Kardiológiai osztályán 2022. július 4-től. A tilalom határozatlan ideig tart.

A kórház közleményben tájékoztatta a látogatókat a döntésről, amelyben azt is leírták, hogy az intézkedésre a betegek védelmének érdekében van szükség. Rendkívüli látogatást csak az osztályvezető írásos engedélyének kíséretében lehet tenni.

Az osztály betegeinek részére a hozzátartozók hozhatnak csomagot, amelyet a biztonsági szolgálat munkatársai vesznek át a B épület portáján.

Az intézmény arra kéri a hozzátartozókat, hogy a lezárt csomagon mindig tüntessék fel a beteg nevét és az osztályt, ahol fekszik, hogy ezzel is segítség a kórház munkatársait. Arra is felhívják a figyelmet, ha lehet, a csomag ne tartalmazzon értéket (telefon, laptop, óra, pénz) és romlandó élelmiszert.

Mint arról mi is írtunk, Magyarországon is romló tendenciát mutatnak a járványügyi adatok. Emiatt a kormány visszahoz több olyan intézkedést, amelyet még a koronavírus alatt vezettek be.