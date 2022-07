Az operettszínház friss közleményben írt a házomlásban megsérült balerina állapotáról

Az Index is írt arról, hogy június 27-én házomlás történt Terézvárosban: az Aradi utca és Jókai utca sarkán a homlokzati fal és tetőszerkezet elemei hullottak az utcára, az éppen arra járó gyalogosokra és az utcán parkoló autókra.



A balesetben többen megsérültek, a Budapesti Rendőr-főkapitányság büntetőeljárást indított – ez már a rendőrség honlapján volt olvasható nem sokkal a házomlás után. Az operettszínház a táncművész édesanyjának a hozzájárulásával most arról számolt be, hogy Tóth Nikolett kórházi ápolása, tíz nap elteltével, jelenleg is zajlik, állapota folyamatosan javuló tendenciát mutat.

A Budapesti Operettszínház társulata és kollégái minden lehetséges módon, így anyagilag is segítik az édesanyát, aki ezúton is megköszöni mindazok támogató segítségét, akik – akár puszta érdeklődésükkel, akár az imalánchoz csatlakozásukkal, akár adománynyújtás révén is – kifejezik kollégánk felépülésével kapcsolatos törődésüket, együttérzésüket

– olvasható a nemrég kiadott közleményben, ahol megtalálható a számlaszám is, amelyen keresztül segíthet a megsérült táncosnak.

Hanyag munka vezethetett az omláshoz, csúszhat a károsultak kifizetése

Az Index olvasója, egy munkavédelmi előadó szerint semmilyen munkavédelmi előírást nem tartottak be a kivitelezők, ezért történhetett a baleset. Neve elhallgatását kérő informátorunk több furcsaságra is felhívta a figyelmünket az incidens után.

Arról, hogy a házomlásban károsultak kártérítése elhúzódhat, itt írtunk.

(Borítókép: Szollár Zsófi / Index)