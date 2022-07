Gulyás Gergely: Az árfolyamért a háború felelős, ma háborús infláció van

Gulyás Gergely kiemelte: a cél az, hogy a magyar költségvetés továbbra is kiegyensúlyozott, megbízható legyen, ez a konzervatív költségvetési politika jellemezte az elmúlt tíz évben is Magyarországot. Cél az is, hogy az Európai Bizottság javaslatainak elfogadása után a lehető leggyorsabban megállapodjanak, Magyarország készen áll a tárgyalások lezárására, de látják, hogy magyar baloldali képviselők annak érdekében lobbiznak, hogy megakadályozzák a megállapodást, amivel az országnak ártanak. Ezekből a forrásokból a pedagógusok és az egészségügyben dolgozók béremelésére is jutna.