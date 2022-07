Eleget tesz a kormány a brüsszeli javaslatoknak

Ahogy várható volt, a Kormányinfó egyik központi témája a forint gyengélkedése volt – a magyar fizetőeszköz árfolyamának ingadozását ebben a cikkünkben követjük. A másik forró téma, hogy a Mol–INA-ügyben indított eljárásban a washingtoni bíróság a Molt mondta ki nyertesnek. Ennek értelmében a hazai olajtársaság több mint százmilliárd forintos kártérítést kap – derült ki a magyar olajvállalat által tartott szerdai sajtótájékoztatón.

Gulyás Gergely azzal kezdte, hogy a kormány szerdán tíz órán keresztül ülésezett. Megállapították, hogy minden pillanatnyi nehézség ellenére, ami a forint árfolyamában látható, a magyar gazdaság fundamentumai stabilak. A Miniszterelnökséget vezető minsizter mindezt az ipari termelés növekedési mértékével és a foglalkoztatottsággal támasztotta alá.

A forinttal kapcsolatban úgy fogalmazott: az árfolyamot az energiaárak, ma elsősorban a gázár mozgatja, ezért gyengül az euró a dollárhoz képest, és ezért gyengül a forint. A kiváltó ok a háború és az erre adott válaszok, a háborús infláció, aminek ma az a következménye, hogy Amerika nem gyengül, Kína erősödik, Európa pedig a magunk által bevezetett szankciók hatásaitól szenved. Az infláció szempontjából Magyarország áll a legjobban a V4-es országok közül. Az árfolyam ügyében két tényezőt kell figyelembe venni: az államadósság mértékét és az energiakitettség kérdését.

Később hozzátette:

látni kell, hogy Magyarország energiakitettsége, amit mérsékelni fognak, az jelentős, és azt is látni kell, hogy Magyarországon a magas államadósság csökkent, de így is magasabb, mint a környező országoké, ez ilyenkor minimálisan növeli a kitettségünket, ez látszik az árfolyamban is.