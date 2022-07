Bíróság elé állt a nő, aki a Nemzetközi Nagyiszolgálat vezetőjének hazudta magát

A bíróság oldalán azt írták, hogy a nő idős emberek sérelmére követett el csalást számos alkalommal. A vádirat szerint a terhelt legkésőbb a 2010-es évek elejétől fogva – önmagát a Nemzetközi Nagyiszolgálat vezetőjének kiadva – több utazást és egyéb kulturális programot szervezett meg és bonyolított le időskorú személyek részére.

Korábbi cikkünk szerint 2011-ben például a Schmuck Andor-féle Tisztelet Társasága rendezvényen is feltűnt ebben a tisztségben. A csalásokra még 2019-ben derült fény, akkor Schmuck Andor is kiállt a károsultak mellett, miután kiderült, hogy a Tisztelet Társasága Sas utcai irodájában a nőnek és egy segítőjének is saját asztala volt, és többek közt ott csaltak ki pénzt a sértettektől.

A bírósági vádiratban most azt írták, hogy a vádlott által kínált szolgáltatások (utazások, programok) népszerűvé váltak, ezért a rendszeres haszonszerzés reményében a nő 2017-től kezdődően a szolgáltatást igénybe vevők megtévesztésére és megkárosítására rendezkedett be. Látszólag több utazást és egyéb kulturális programot megszervezett, majd a programok díját – részben saját maga, részben segítői útján – a Nemzetközi Nagyiszolgálat több központjában beszedte.

A programokat azonban a kezdetük előtt rövid idővel mindig lemondta, a pénzt pedig nem adta vissza a sértetteknek.

Az ügyészség szerint a vádlottnak már a programok meghirdetésekor sem állt szándékában az azokra befizető sértettek részvételét lehetővé tenni, valamint a programok díjaként átvett pénzösszegeket visszafizetni. Így az ügyészség a nőt

nagyobb kárt okozó, üzletszerűen és folytatólagosan elkövetett csalás,

86 rendbeli kisebb kárt okozó, üzletszerűen és részben folytatólagosan elkövetett csalás bűntettével,

22 rendbeli szabálysértési értékhatárt meg nem haladó kárt okozó, üzletszerűen és részben folytatólagosan elkövetett csalás,

valamint szabálysértési értékre, üzletszerűen elkövetett sikkasztás vétségével vádolja.

A szerdai előkészítő ülésen a vádlott nem ismerte be bűnösségét, és nem mondott le a tárgyaláshoz való jogáról, továbbá a vád és a védelem képviselői egyaránt nyilatkoztak a bizonyítási indítványaikról. Pénteken még tartanak egy előkészítő ülést, ahol az értesített sértettek polgári jogi igényükről nyilatkozhatnak, utána pedig a bizonyítása eljárás 2022. november 30-án kezdődik meg a vádlott kihallgatásával – közölte a Pesti Központi Kerületi Bíróság.