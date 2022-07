Olvasás közben halt meg Berecz János

Életének 92. esztendejében meghalt Berecz János egykori politikus, író, akit Kádár János egyik bizalmasaként tartottak számon. 1989-ben az Országgyűlés Külügyi bizottságának elnökévé választották.

Felesége, Sáfár Anikó színésznő talált rá Berecz János holttestére július 7-én hajnalban. A művésznő elmesélte, min ment keresztül a fájdalmas felismerés pillanatában.

Hajnali fél négykor mentem le kávéért a házban, mint máskor, és ilyenkor Papa mindig ki szokott szólni a szobájából, de most nem tette, ezért benéztem hozzá. Ült a kezében az újsággal, a szemüveg az arcán, gondoltam, sokáig olvasott és elálmosodott. Odamentem hozzá, megérintettem, és még meleg volt a homloka, de nem reagált se a szólítgatásomra, se a simogatásra. Akkor jöttem rá, hogy elment. Most nem ijedtem meg, sokkal higgadtabban tudtam kezelni ezt a nehéz helyzetet, és intézkedésre is képes voltam