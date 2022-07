Riasztást adtak ki, bármelyik pillanatban lecsaphat a vihar

Zivatarok és széllökések miatt adták ki az elsőfokú riasztást pénteken. A nyugati országrészben viharos széllökésre, míg a középső országrészben zivatarokra lehet számítani. A meteorológiai előrejelzések szerint a vihart intenzív csapadékhullás és apró szemű jégeső is kísérheti.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat a középső országrészben elsőfokú, citromsárga riasztást adott ki zivatarok miatt, míg a nyugati országrészben viharos széllökések miatt van érvényben riasztás. Mint írják, zivatar esetében elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső is előfordulhat. A várt legerősebb széllökések a 70 kilométer per órát is meghaladhatják.

Az előrejelzés szerint pénteken főként az Északi-középhegység nyugati felén, a Dunazug-hegyvidék környezetében, illetve az ország középső, észak-déli sávjában alakulhat ki néhány zivatar. A cellákat intenzív csapadékhullás, amelyek lokálisan akár a 10-15 millimétert is elérhetik, illetve viharos 60-70 kilométer per órás széllökés, esetleg apró szemű jégeső is kísérheti.

Estétől az Alföldön is kedvezőek lehetnek a feltételek egy-egy gyenge zivatar kialakulásához. Napközben a Dunántúl északnyugati harmadán, illetve a Balaton környékén 60-70 kilométer per óra körüli széllökések előfordulhatnak.

Fotó: Országos Meteorológiai Szolgálat

Zivatarok miatt tizenhárom megyében elsőfokú figyelmeztetés is érvényben van, míg széllökés miatt három megyében figyelmeztetnek.

(Borítókép: Varga György / MTI)