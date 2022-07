Több kórházban csak előre kijelölt napokon lehet szülni

Jász-Nagykun-Szolnok megyében már két olyan kórház – az egész országban pedig még több – is van, ahol csak előre kijelölt napokon engedik szülni a leendő anyákat.

Dr. Kunetz Zsombor, egészségügyi elemző Facebook-bejegyzése szerint nehéz helyzetben vannak azok, akik júliusban Jász-Nagykun-Szolnok megyében szeretnének szülni – írta meg az RTL. Ebben a megyében van a mezőtúri kórház, ahol júliusban 18 napon keresztül azért szünetel a szülészet-nőgyógyászat, mert nincsen aneszteziológus szakorvos.

A szolnoki Hetényi Géza Kórházban pedig nőgyógyászból van hiány és a már jól ismert létszámhiány miatt júliusban 15 napon keresztül nem lesz III-as progresszivitású szülészeti-nőgyógyászati ügyelet.

Mindkét kórház ugyanabban a megyében van, így az egészségügyi elemző szerint kézenfekvő megoldás lenne, ha átszerveznék a mezőtúri kórház humánerőforrás kapacitását a szolnoki kórházba. Erre egyébként az új jogállási törvény lehetőséget ad, vagyis a dolgozókat ki lehet rendelni olyan helyekre, ahol munkaerőhiány van.

Az viszont fogós kérdés, hogy közülük hány fő nyugdíjas, mert ők az átvezénylés helyett inkább a pihenést is választhatják. Kunetz szerint az a legnagyobb probléma, hogy ezzel a kapacitáscsökkentéssel a mezőtúri kórházat lényegében be is zárhatják.

Az egészségügyi elemző szerint nem lesz más megoldás, mert szerinte a két kórház szülészeti osztályából egyik sem működik, ez pedig az egész térségben veszélyezteti a szülő nők és az újszülöttek ellátását. Úgy vélekedik, hogy az egyik kórház bezárása esetén lesz legalább egy működőképes kórház a megyében, legalábbis szülészeti szempontból.

Júniusban összesen három intézmény kapcsán jelezték a hatóságok, hogy bizonyos időszakokban nem tudják biztosítani a szülő nők ellátását. Júniustól nem lehetett szülni a mohácsi kórházban, Szolnokon pedig csak hétfőn és szerdán tudták fogadni a szülő nőket, június végén pedig Várpalotán jelentették be, hogy hetekig nem lehet szülni az intézményben.