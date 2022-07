Budapesten összecsap a Fidesz és az ellenzék egy része, polgármestereket is választanak

Vasárnap jön az időközi választások következő köre, Budapest és Kecskemét mellett több kisebb településen is voksolhatnak az arra jogosultak.

A járványhelyzet miatt több mint 160 elmaradt időközi választást kell pótolni. Az időközik sora május 8-án indult, június 19-én jött a következő kör, június 26-án pedig több mint ötven településen dönthettek a választásra jogosultak. Az eredményekkel és azok elemzésével itt foglalkoztunk részletesen. Mostani cikkünkben a július 10-ére kiírt időközi választásokat gyűjtöttük össze.

Budapesten is választanak

A XVI. kerületben egyéni választókerületi képviselőről döntenek a választásra jogosultak. Két független jelölt (Farkas Adrián, Schaffer Viktor) mellett a Munkáspárt–ISZOMM indítja Horváth Márk Zsoltot, a kormánypártok Horváth Ádámot, a Demokratikus Koalíció Kertész Editet. A DK-s jelölt plakátjaira támogató szervezetként felkerült a Jobbik és a Momentum logója is.

Kecskeméten is több pártlogó lesz látható a szavazólapokon, a képviselőjelöltek: Aczél Dániel (Polgári Válasz), Balanyi István (Munkáspárt–ISZOMM), Jánosi István (Fidesz–KDNP), Kalló Julianna (Szövetség a Hírös Városért Egyesület), Kordik Szabolcs (Magyar Kétfarkú Kutya Párt), Varga László (Megoldás Mozgalom).

Több mint húsz év után mondott le a polgármester

A Zala megyei Garaboncon 2021 elején mondott le a polgármesteri tisztségről Koma László, aki 2002-től irányította a települést. Távozását azzal indokolta, hogy már 68 éves, és elfáradt. Négy független jelölt indul a helyére.

Sárokon is lemondás miatt van szükség időközi polgármester-választásra. A horvát határnál fekvő faluban a települést 2019-től irányító független polgármester, a posztért most is induló Fischer-Kondricz Zsuzsanna lemondott. Mellette további három független jelölt áll rajthoz a választáson.

Balatonrendesen tavaly mondott le a korábbi polgármester, Lenner István. A Veszprém megyei településen két független közül választhatnak az arra jogosultak.

Segesdet 2010-től irányította Péntek László, halála miatt 2021. február vége óta betöltetlen a polgármesteri tisztség, négy független jelölt indul a vasárnapi időközi választáson.

Szerna Csaba 1990-től volt Serényfalva polgármestere, halála miatt van szükség időközi választásra a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei településen. Az indulók között négy független mellett találkozhatunk a Munkáspárt jelöltjével is.

Nagytarcsán 2020 októberében oszlatta fel magát a képviselő-testület, az Átlátszó akkori cikke szerint az ügy előzménye, hogy a polgármester a koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzetben 200 millió forintot nem járványügyi megelőzésre költött.

A településvezetői tisztségért három jelölt indul: Gulyás Tamás István és Szlaukó Istvánné függetlenként, Réthy Erik a Fidesz–KDNP színeiben. A hat képviselői helyre tizenketten pályáznak, köztük hat független és hat kormánypárti jelölt.

(Borítókép: Gorondy-Novák Edit / Index)