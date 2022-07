Életveszélyes manőver az M4-esen, másodperceken múlt a tragédia

A kamerás autó sofőrje vidáman utazott feleségével és kutyájával szombaton kora délután, amikor elzúgott mellettük egy sötét színű Kia, ami aztán tartósan szeretett volna a belső sávban haladni. Erre azonban nem volt lehetősége, mert jött valaki, aki forgalommal szemben közlekedett. A videón látható Opel Astra mindezt nagy sebességgel tette, írja a Bp-i Autósok Közössége.

Nem sokkal később egy BMW is megelőzte a kamerás autót, szerencsére ők sem karamboloztak frontálisan a durva kihágást elkövető sofőrrel. Az esetről a rendőrség is értesült, minden bizonnyal eljárást is indít a szabályszegővel szemben.

Korábban is többször fordult már elő hasonló eset, június végén az M30-as autópályán ment forgalommal szemben egy autós, majd egy 76 éves sofőr az M4-esen is így tett, amiről a rendőrség készített felvételt.

Tegnap is írtunk egy szomorú közlekedési szituációról, Győrben elpattant valami a kisfurgont vezető személy fejében, aki büntetőfékezés után az út közepén akart verekedést kezdeményezni.