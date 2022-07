Megválasztották a Párbeszéd új társelnökeit

Szabó Rebeka szerint a Párbeszéd úgy döntött, hogy a zöldpólus az, amit a legfontosabbnak tart, és a legközelebb érez a saját gondolatvilágához. A párt megerősítette azt a hitvallását, hogy nagyon fontos a fenntarthatósággal, a környezeti problémákkal foglalkozniuk, szeretnének a magyarországi zöldmozgalomnak egy szociálisan érzékeny politikai képviseletet adni.

Zöld Európát akarunk, és benne egy zöld Magyarországot, ahol egyre többen értik, egyre pontosabban tudják, hogy az élelmiszerválság hogyan függ össze a klíma- és ökológiai válsággal

– jelentette ki Tordai Bence. Azt is elmondta: az lesz a feladatuk, hogy megkerülhetetlenné tegyék a zöldgondolatot, és egy olyan, erős zöldpolitikai pólust építsenek, amely nélkül nincsen kormányváltás, valamint rendszerváltás. Továbbá megkerülhetetlen erővé, jelenséggé szeretnék tenni a Párbeszédet.

Tordai Bence arról is beszélt: eddig is az ellenzéki összefogás motorjai voltak, és ezen az alapálláson nem változtatnak, de most hozzá kell tenniük ugyanilyen hangsúllyal azt, hogy az együttműködésnek hangsúlyosan zöldnek kell lennie, vagyis nagyobb teret kell kapnia benne a szolidáris, zöld Magyarország jövőképének.

Karácsony Gergely is kapott feladatot: párbeszédes főpolgármesterként a 2024-es önkormányzati választásra való felkészülés koordinációjáért felel. Ősztől pedig ismét Szabó Tímea lesz a párt képviselőcsoportjának a frakcióvezetője.

Vasárnap délelőtt Karácsony Gergely a Facebook-oldalán azt írta, „a csodálatos Szabó Tímeával” nyolc évig voltak a párt társelnökei, és itt az ideje, hogy átadják a stafétát.

Deutsch Tamás, a Fidesz európai parlamenti képviselője szerint a Szabó Tímea–Karácsony Gergely-duó „káprázatos világcsúcsa”: 8 év társelnökség a Párbeszéd élén, végig 0 százalékos támogatottság.