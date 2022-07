A sárgabarack és a meggy is drágul, jönnek az ezerforintos kilóárak

Az aszály komoly károkat okoz Magyarországon a sárgabaracktermésben, ez pedig már most visszaköszön az árakban, sok helyen már 1000-1200 forintba kerül a barack kilója. További rossz hír, hogy a meggy kilója is elérheti az 1000 forintot a piacokon.

Az őstermelők szerint bajba kerülhetnek a gazdák, ha nem jön a kiadós eső napokon belül. Erre kevés esély van, a legfrissebb előrejelzések szerint a hét második felében visszatér a kánikula, csak szórványosan fordulhat elő zápor, zivatar az országban.

Már most érződik, hogy az aszály miatt drágább a barack, a legtöbb helyen 1000-1200 forintba kerül a barack kilója. Az elszabaduló árak miatt egyre népszerűbbek az úgynevezett „szedd magad” akciók, Csikvándon például 600 forintért lehet szedni egy kiló sárgabarackot, számolt be róla a Tények.

A meggyért is sokat kell fizetni, az egyik szombathelyi piacon 1000 forintba kerül ennek a gyümölcsnek a kilója. Budapesten pedig csaknem 900 forintba kerül a meggy kilója. Sokan annak ellenére megveszik, hogy sokba kerül, ők azt mondják, hogy kell a süteménybe, vagy szépen elteszik télire – erről szintén a Tények számolt be.

A meggyszezon még csak most indult be, de a helyzet aggasztónak is nevezhető, ebben a cikkben részletesen írtunk arról, mire készülhetnek lélekben a vásárlók. A meggy és a barack mellett a cseresznyét is nagyon szeretik a magyarok, az Index utána is járt annak, mik a kilátások a félidőhöz közelítő cseresznyeszezon háza táján.

