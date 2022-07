Novák Katalin: Brazília és Magyarország közvetítene a békekötésnél

A köztársasági elnök a találkozó utáni sajtótájékoztatóján kiemelte: az első Európán kívüli útja Brazíliába vezetett, mert a két ország közötti együttműködés rendkívül fontos. Brazília fontos partner, a két ország között diplomáciailag, gazdaságilag, a tudomány területén és az oktatásban is egyre szorosabb a kapcsolat – mutatott rá.

Kifejtette, hogy Brazília és Magyarország 2019 óta együttműködik az agrár-, az élelmiszer- és a vízipar területén, és az együttműködésnek azóta egy új területe is van, az üldözött keresztények megsegítése. Ezen kívül Magyarország a haderőfejlesztésben két sugárhajtású katonai szállítógépet rendelt Brazíliából, amelyeket jövőre hadrendbe állítanak.

Novák Katalin az MTI tudósítása szerint azt is hozzátette: Bolsonaro elnökkel egyetértenek abban is, hogy békére, mielőbbi békekötésre van szükség Ukrajnában, amelyhez Brazília és Magyarország is felajánlja a közvetítő szerepet.

A támadást elítéljük, ugyanakkor a legfontosabbnak a békét tartjuk

– mondta az orosz agresszióról beszélve az államfő.

A köztársasági elnök szerint a családok védelmét és a családpolitikát témájában is egyeztettek, mivel a fejlett világban szinte mindenhol csökken a gyermekvállalási kedv, csökken a házasságkötések száma. Szerinte Brazíliában is ilyen tendencia indult el, és ezért is örömteli, hogy Bolsonaro elnök a családok támogatását a középpontba helyezte (Brazíliában egyébként a most 215 millió népesség a hivatalos népszámlálási adatok szerint továbbra is nő, és egyes előrejelzések szerint néhány millióval nő még a következő években is – a szerk.).

A magyar és a brazil emberek is tudják, hogy a jövő a gyermekeinkben és a hagyományos családok támogatásában van, egyetértenek abban, hogy az anya nő, az apa férfi – mondta a sajtótájékoztatója végén Novák Katalin, kiemelve: a magyarok és a brazilok a családok és az üldözött keresztények mellett állnak, miközben nemet mondanak a tömeges migrációra és annak negatív következményeire.