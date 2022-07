A kata ellen tüntetők blokkolják a Margit hidat, a rendőrség szabálysértésnek minősítette a demonstrációt

A Momentum Mozgalom elnökének kezdeményezésére a parlament előtt tüntető tömeg a Margit híd irányába indult július 12-én, kedden délelőtt 10 óra után. Gelencsér Ferenc pártelnök kezdte el skandálni, hogy zárják le a Margit hidat. Helyszíni tudósítónk jelentése szerint a Momentum Mozgalom vezető politikusainak irányításával a katatörvény elleni tüntetők blokkolják a híd forgalmát. A rendőrség közleményében be nem jelentett gyűlésnek nevezte az eseményt.

A kormány hétfőn benyújtotta az új katatörvényt.

A törvényjavaslat ellen tiltakozók kedd délelőtt 10 órára tüntetést szerveztek a Parlament elé, a Kossuth Lajos térre.

A téren több százan demonstráltak, majd a Momentum politikusainak a vezetésével, a tömeg a Margit híd irányába vonult.

11 óra után pár perccel a tüntetők blokkolták a Margit hidat.

A rendőrség be nem jelentett gyűlésnek minősítette a demonstrációt.

Tüntetést szerveztek kedden délelőtt a Kossuth Lajos térre „Ne szavazd meg!” jeligével a kisadózó vállalkozók tételes adójáról szóló törvénymódosítás – amelyet hétfőn nyújtott be a kormány a parlamentnek – ellen. A Facebookon szerveződő eseményre több ezren jelezték részvételüket, a helyszínre néhány százan érkeztek a demonstráció kezdetére. Ellenzéki politikusok is részt vettek az eseményen.

Néhányan transzparensekkel, mások ülősztrájkkal fejezték ki nemtetszésüket, és voltak, akik a „Ne szavazd meg!” szlogent skandálták. A törvénymódosítás miatt több érintett szektor – kreatív ipari szakemberek, fodrászok, filmesek – képviselői is megjelentek a Parlamentnél, az ételfutárok például egy csoportban állva tiltakoztak.

Ellenzéki politikusok is megjelentek a Kossuth Lajos téren, többek között Kunhalmi Ágnes, Mellár Tamás, Csárdi Antal, Keresztes László Lóránt, Gelencsér Ferenc is beszélgetett a téren egybegyűltekkel.

A Kossuth téri tüntetés hivatalosan délelőtt 10 órakor kezdődött, az Index stábja élő videóban jelentkezett a Facebookon.

A tüntetők délelőtt 11 óra magasságában Gelencsér Ferenc, a Momentum Mozgalom elnökének javaslatára skandálni kezdték, hogy le kell zárni a Margit hidat, a párt politikusai a tömeg élén blokkolták a híd forgalmát, min az autós forgalom, mind a tömegközlekedés leállt. A Margit híd lezárását is élőben közvetítette az Index a Facebook-oldalán, a videót ide kattintva nézheti meg.

A rendőrség közleményében be nem jelentett gyűlésnek nevezte az eseményt. Hozzátették: a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) a budai és a pesti oldal irányából is eltereli a forgalmat. A hvg.hu arról számolt be, hogy a budai hídfőnél a rendőrök elkezdték megbírságolni a robogósokat a forgalom akadályozása miatt.

A rendőrség néhány perccel később újabb közleményt adott ki, amelyben azt írják: felszólították a résztvevőket, hogy menjenek fel a járdára. „A rendőrök hangosbemondókon tájékoztatták a gyűlés résztvevőit, hogy szabálysértést valósítanak meg azzal, hogy a Margit híd úttestjén és a villamossíneken tartózkodnak, és felszólítják őket, hogy menjenek fel a járdára, mert magatartásukkal másokat akadályoznak szabad mozgásukban” – olvasható a közleményben. Később egy újabb közleményben azt írják: előállítanak egy férfit, aki leköpött egy rendőrautót.

A Margit hídon egy férfi 11 óra 45 perc körül leköpött egy járőrautót, ezért a rendőrök garázdaság szabálysértés miatt előállítják a II. Kerületi Rendőrkapitányságra

– írták.

Közben a tömeg azt ordítja, hogy „Aki dudál, velünk van!”. A Jászai Mari téren a tömeg a hídra való feljutást is akadályozza, de a rendőrök már átengedik a korábban a hídon rekedt autósokat – jelenti az Index helyszínen tartózkodó tudósítója.

A híd közepén, a Margit sziget magasságában csoportosuló tömeg „Vonjátok vissza, vonjátok vissza!” skandálásba kezdtek, többen leültek.

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) a bkk.hu oldalán közölte: hatósági zárás miatt a 4-es és a 6-os villamos a Margit híd, budai hídfő H és az Oktogon M között nem közlekedik. Az M1-es és az M2-es metró igénybevételét ajánlják. Szintén a lezárás miatt

a 9-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Kiscelli utca, a Tímár utca, a Galagonya utca, a Kolosy tér, a Zsigmond tér, a Császár-Komjádi uszoda, a Margit híd, budai hídfő H, a Jászai Mari tér és a Nagyszombat utca megállót.

A 26-os autóbusz a Nyugati pályaudvar M és a Margitsziget / Margit híd között nem közlekedik.

A 91-es, a 191-es és a 291-es autóbusz a Nyugati pályaudvar M és a Margit híd, budai hídfő H között nem közlekedik.

Azonnali felháborodás

A kormány nevében hétfőn nyújtotta be a parlamentnek a kisadózás új szabályairól szóló törvénytervezetet Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, és még kedden el is fogadhatják a képviselők az abban foglaltakat.

Az új szabályozás olyan módosításokat tartalmaz, amelyek azt is jelenthetik, hogy a jelenleg nagyjából 450 ezer katás adózó jelentős része szeptember után másik adózási megoldás után kell nézzen, mivel a kata a jövőben csak magánszemélyek számára szolgáltató vagy terméket értékesítő főállású egyéni vállalkozók számára lesz elérhető.

A tervezett változtatások szinte azonnal felháborodást váltottak ki, különösen a filmiparban és a művészeti területeken dolgozók között.

Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke a törvénytervezet megjelenése után azt nyilatkozta, „kissé erőteljesre sikeredett a javaslat”.

A jogszabálytervezet szerint minden érintett vállalkozásnak nyilatkoznia kell majd az adóhatóság felé arról, hogy megfelel-e az új feltételeknek, és kisadózó tételes adóalanyként folytatja-e majd. Erre augusztus elsejétől szeptember 25-ig lesz lehetőség azzal, hogy aki ez utóbbi dátumig így nyilatkozik, szeptember 1-től katásként adózhat.

A kata tervezett módosításai ellen már akkor online petíció indult, amikor a pénzügyminiszter a költségvetési bizottság ülésén beszélt arról, hogy megvizsgálják a kisadózói adózási rendszert.

Az Országgyűlés keddi ülésnapjának napirend előtti felszólalásait is a kata módosításáról szóló törvényjavaslat uralta – erről szóló cikkünket itt olvashatja.

