Rosszul lett Tom Jones, elmarad a ma esti budapesti koncert

Rosszul lett budapesti koncertje előtt Sir Tom Jones, a walesi énekeshez orvost hívtak, tudta meg az Index. Lapunknak a Surrounded by Time című turné sajtófelelősei is megerősítették, hogy a 81 éves sztár nem érezte jól magát.

Az Index helyszíni tudósítója szerint először szájról szájra kezdett el terjedni a hír, majd hivatalosan is közölték a rendezők, hogy elmarad a ma esti koncert.

Kerestük az ügyben a budapesti koncertet szervező Krokodil Rock Kft.-t, egyelőre nem sikerült őket elérnünk.

Az énekes állapotáról érdeklődtünk az Országos Mentőszolgálatnál, akik azt közölték, hogy hozzájuk „nem érkezett be ilyen megkeresés”, ami azt valószínűsíti, hogy privát orvosi stábja látta el a sztárt, nem az OMSZ.

A koncertet 2022. augusztus 16-án pótolják. Sir Tom Jones stábja elnézést kért a közönségtől, a megváltott jegyek az augusztusi koncertre is érvényesek.

A közönség megértően, türelemmel fogadta a hírt, rendezett sorokban távoztak a koncert helyszínről – jelentette tudósítónk.

Hat évtizedes pályafutás

Tom Jones Surrounded by Time című turnéja keretében érkezett Budapestre, a korábban tervezett, de a háború miatt elmaradó kijevi koncertje helyett. Az énekes turnéja június közepén indult, és több mint ötven helyszínt érint Európában és Amerikában.

A 81 éves Tom Jones csaknem hat évtizede kezdte pályafutását, első zenekarát 1963-ban alapította, Tommy Scott and the Senators néven. Első listavezető dala az It's Unusual volt, 1965-ben, egy évvel később a Green, Green Grass of Home, 1968-ban pedig a Delilah lett hatalmas sláger. Saját televíziós show-műsora volt Nagy-Britanniában és az Egyesült Államokban, több filmben szerepelt, köztük a Támad a Mars!-ban.

Az erőteljes, remek hangú énekes a nyolcvanas években Prince dalának, a Kissnek a feldolgozásával tért vissza a sikerlistákra. Ezt a kislemezt a kísérletező új hullámos csapattal, az Art of Noise-zal közösen rögzítette, a korong több millió példányban kelt el világszerte. A kilencvenes években az If I Only Knew (1994) és a Sexbomb (1999) számított kiemelkedő Tom Jones-slágernek.

1965 óta mintegy 150 millió példányban adták el lemezeit. Legutóbbi – sorrendben 42. – stúdióalbuma, a Surrounded by Time tavaly jelent meg.

Az énekes 2001, 2009, 2011, 2014, 2017, 2019 és 2021 után nyolcadszor lép fel magyar közönség előtt júliusban az MVM Dome-ban; legutóbb tavaly augusztusban a VeszprémFesten járt. Pályafutása során kapott Grammy-díjat, Brit Awardsot, 1999-ben átvehette a Brit Birodalom Érdemrendjét (OBE), 2006-ban lovaggá ütötte II. Erzsébet királynő.

