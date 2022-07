Fokozzák a honvédségi készenlétet Magyarországon

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter Facebook-oldalán jelentette be, hogy szerdán utasította a Honvédség Parancsnokságát a haderő készenlétének fokozására.

Korábban soha nem tapasztalt biztonsági kihívások érnek most bennünket, mint a szűnni nem akaró háború a közvetlen szomszédunkban vagy a déli határainkat ostromló erőszakos illegális migránsok – mondta Szalay-Bobrovniczky Kristóf facebookos videós bejelentkezésében.

A honvédelmi miniszter szerint a jelenlegi helyzetre Európa-szerte mindenki reagál. Az Egyesült Királyság a haderő mobilizációját jelentette be, Szlovákia rendkívüli állapotot rendelt el, Lengyelország is fokozza a készenlétet. Magyarországnak is fel kell vérteznie magát.

A béke megvédése érdekében a mai napon utasítást adott ki a Honvédség Parancsnokának, hogy készüljenek fel a haderő készenlétének fokozására.

Ez azt jelenti, hogy a honvédség a következő hetekben, hónapokban többet, intenzívebben, nagyobb kötelékben fog gyakorlatozni az ország több pontján. Felgyorsul a kiképzés, és több tartalékost hívnak be. Mindezt a családok és az otthonok védelmében teszik – jelentette ki a miniszter, majd hozzátette:

Magyarország védelme a Magyar Honvédség feladata.

Egy korszerű, a kihívásokra azonnal és hatékonyan reagáló honvédség tudja biztosítani, hogy nyugodtak legyenek a magyar emberek nappalai és békések az éjszakáik.

Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő szintén felhívta a jelenlegi helyzet fontosságára az emberek figyelmét, valamint megerősítette a honvédelmi miniszter szavait, ami szerint Magyarország biztonsága mindenekfelett áll.

(Borítókép: Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter (k) a véderő-, katonai és légügyi attasék éves értekezletén a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat (KNBSZ) központjában, Budapesten, 2022. június 27-én. Fotó: Máthé Zoltán / MTI)