Magyar szálloda lett Európa legjobb családi hotele

A International Travel Awards értékelési folyamatában a szakmai zsűri a vendéglátói és a turisztikai szolgáltatások számos elemét vizsgálja, emellett a vendégek által leadott szavazatokat is figyelembe veszik. Idén több mint hetven ország jelöltjei közül az Avalon Resort & SPA-t választották Európa legjobb családi hotelének.

Szállodánkat egy többlépcsős folyamat során bírálta a szakmai zsűri, ahol többek között a szolgáltatásokat, a vendégvéleményeket és socialmedia-jelenlétet is pontozta a bizottság

– mondta el Tóth Eszter Anna, az Avalon marketingigazgatója. „Nagyon büszkék vagyunk erre a díjra, ami visszaigazolás számunkra, hiszen azt bizonyítja, hogy nemzetközi összehasonlításban is megállja helyét szállodánk.”

A díjnyertes Avalon Resort & SPA több aktív és passzív pihenési lehetőséggel várja a családokat, mint például az erdei elektromos gokartpálya, és az év minden napján látogatható Maya Játékbirodalom. A természet közelségében pihenni vágyók két étterem is várja, emellett a borszakma legfontosabb magazinja, az amerikai Wine Spectator Best of Award of Excellence díját idén elnyerő borszalon, a Vino Salone kínálatából is válogathatnak.