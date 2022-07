Nyáry Krisztián a kata átalakításáról: Indulati okokon kívül túl sok értelmét nem látom

„Vajon a szellemit utálják jobban, vagy a szabadfoglalkozásút? Mert indulati okokon kívül túl sok értelmét nem látom a kata év közbeni eltörlésének” – írja Facebook-oldalán Nyáry Krisztián a kata szabályainak átalakításáról.

Az író-kiadóvezető úgy gondolja, hogy a bújtatott foglalkoztatásról szóló érv hazugság, mert azt már megoldották azzal, hogy „évi hárommillióra korlátozták az egy cégnek kiszámlázható összeget. Ha a havi 250 ezer is sok, akkor tovább csökkenthették volna.”

Nyáry Krisztián szerint azzal, hogy most „lényegében adócsalónak minősítenek minden szellemi szabadfoglalkozásút”, csak még egyszer belerúgnak abba, akinek „most havi tíz- vagy százezreket vesznek ki a zsebéből”.

Igen, részben érintett vagyok, mint rajtam kívül sokan a szűk környezetemben. Egyiküket sem foglalkoztatták »bújtatva«, csak próbáltak megélni. Egy szabadúszó színész három színházban játszik, hat helyen szinkronizál, olykor forgat is. Egy író több folyóiratba ír, a könyvei után is így kapja az előre nem is kiszámítható honoráriumot, és szemmel alig látható összegért fellépéseket is vállal művelődési házakban, könyvtárakban. A műfordító, az újságíró, az operatőr, a grafikus, a fotós, a zenész is több helyre dolgozik. Nekik volt kitalálva ez az adónem, így is indokolták, amikor bevezették.