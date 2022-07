Célzott terápiákkal egyre hatékonyabban kezelhető a rák

Az Amerikai Egyesült Államokban egyre több új célzott terápiás módszert fejlesztenek a daganatos betegek hatékonyabb és gyorsabb kezelésére, amelyek a daganatos sejteket a hibás gének szintjén veszik célba, és csak a rosszindulatú elváltozásokat pusztítják el. Az onkológusok éves chicagói konferenciáján a múlt héten mutatták be az eddigi eredményeket. Az egyénenként változó terápia kiválasztásához egy magyar találmány nyújt segítséget, a rangos Jövő Unikornisa (DIGITAEUROPE) díjjal is elismert Oncompass Medicine szoftvere. A cég tudományos igazgatója, Dr. Peták István az Indexnek számolt be az onkológia területén várható forradalmi fejlődésről.

Az American Society of Clinical Oncology (ASCO) éves konferenciájára évente negyvenezer orvos érkezik, az eseményen mutatják be azokat a tudományos eredményeket, amelyek a gyakorlatban is hamarosan alkalmazhatóak lesznek. „Egyre inkább a perszonalizált terápia felé mozdulunk el, mert a tapasztalatok is azt mutatják, hogy a gyógyszerek hatékonysága egyénenként eltérő, azaz valaki jobban reagál az adott kezelésre, más viszont alig. A megfelelő kezelés kiválasztásához nyújt új segítséget az Oncompass szoftvere, amely segítheti az orvos döntését olyan esetekben amikor komplex molekuláris elváltozásai vannak az adott betegnek” – emelte ki Peták István.

100 százalékos is lehet a célzott immunterápia

Az onkológusok múlt heti amerikai szimpóziumán a leginkább forradalminak nevezhető áttörés a vastagbél- és végbéldaganat új célzott immunterápiás kezelésében volt. Az eredményeket a Memorial Sloan Kettering Cancer Center (New York) munkatársai mutatták be.

„Eddig a diagnózist minden esetben műtét, majd kemoterápia követett, most azonban az új immunterápiának köszönhetően 18 betegből 18-nál bizonyult olyannyira hatékonynak a kezelés, hogy nem volt szükség további beavatkozásra. A módszert alkalmazó orvoscsoport és mi magunk sem hittünk a szemünknek, mikor a páciensek laboreredményei bemutatásra kerültek, látható volt, hogy a rákos elváltozás teljesen eltűnt – ismertette a kutatóorvos. – Ilyenre eddig nem volt példa, mi onkológusok, rákkutatók már annak is örülünk, ha a daganat növekedését és terjedését meg tudjuk akadályozni.”

A rákos betegek akkor tekinthetőek végleg gyógyultnak, ha 5 évig nem alakul ki újabb daganat, a bemutatott módszerrel kezelt első betegek már két éve tünetmentesek. A terápia eddig 100 százalékos hatékonyságot mutat. „Ezt az eredményt a betegek egy olyan kis, 5-10 százaléknyi alcsoportjában lehetett elérni, akik speciális molekuláris elváltozást hordoznak. De a jó hír az, hogy ennek az elváltozásnak vizsgálata már ma is elérhető” – tette hozzá Peták István.

Magyar találmány segíthet ebben

A szakember a munkatársaival együtt csaknem 20 éve azon dolgozik, hogy olyan eszközöket hozzanak létre, amelyekkel a daganatos betegek számára kiválasztható a legsikeresebb személyre szabott kezelés. A 2003-ban alakult Human Genome projekt az emberi génállomány teljes feltérképezését tűzte ki célul.

„Ma már ott tartunk, hogy a 25 ezer emberi gén közül ismerjük azt a 723-at amelynek hatmillió-féle mutációja közül egymillió felelős a daganatok kialakulásáért, egy emberben akár 4-5 génhiba is lehet egyszerre. A molekuláris feltérképezés után a munkacsoport által fejlesztett szoftver több ezer tudományos publikáció felhasználásával elemzést készít, kiválasztja a daganat növekedéséért a leginkább felelős gént. A gép az elmúlt öt év alatt beletáplált 26 ezer tudományos bizonyítékon alapuló összefüggésekből mindössze 20 ezred másodperc alatt képes rangsorolni a kapcsolatok száma és fontossága alapján a lehetséges terápiás célpontokat és célzott terápiákat. Ezután a világ összes törzskönyvezett gyógyszeréből segíthet a kezelést tervező orvoscsoportnak kiválasztani az egyén számára a személyre szabott kezelést. A folyamat során az adott országban elérhető legeredményesebb terápiák közüli döntést tudjuk segíteni” – magyarázta a módszer működését a tudományos igazgató, aki szerint az egészségügyben világszerte digitális forradalom zajlik, a genomikai évtizedek után az orvosbiológiai, matematikai módszerek alkalmazása kerül előtérbe a sikeres egyénre szabott gyógyítás érdekében.

Megelőzésre is alkalmazható a genetikai információ

A génhibák feltérképezése rákmegelőzésre is alkalmazható, mivel genetikai betegségről van szó, a módszerrel a kimutatható az erre való hajlam, amit többségében nem szüleinktől, nagyszüleinktől örököljünk. „Azt tudni kell, hogy a daganatos betegségek kialakulásáért elsősorban szerzett életmódbeli szokások tehetők felelőssé, amik a sejtek örökítőanyagában, a DNS-ben mutációt okozhatnak. Például a dohányzás nagyban felelős ezért, ugyanis blokkolja a figyelmeztető gén működését” – részletezte a rákkutató.

Molekuláris diagnosztikai vizsgálatokkal meg lehet határozni az egyes tumoros megbetegedések kialakulására való kockázatot, ami odafigyeléssel, rendszeres szűréssel, az egészséges életmód kialakításával, rossz szokások elhagyásával jó eséllyel megelőzhető. „Egyes ráktípusok korai stádiumban felismerve pedig akár 90 százalékban gyógyíthatóak, például az emlőrák, amelynél a felelős génhibát régóta ismerjük. A daganatszövet vizsgálata célja elsősorban a terápia választás támogatása, de amennyiben örökletes génhibára derül fény akkor genetikai tanácsadást javaslunk” – tette hozzá Peták István.

Egészségügyi szolgáltatásként igénybe vehető

Az Egyesült Államokban a tudományos kongresszusok által prezentált eredmények miatt felismerték, hogy a rákgyógyításban a célzott gyógyszeres vagy immunterápia jelenti az egyik leghatékonyabb gyógymódot, ezért a leginkább rizikócsoportba tartozó 65 év feletti lakosságnak az államilag finanszírozott ellátásba nemcsak a szűrés, hanem a célzott terápiákhoz szükséges részletes molekuláris vizsgálat is régóta beletartozik. Ebben szerencsére Magyarországon is történt előrelépés.

„A tavaly az ASCO-n bemutatott magyar bioinformatikai eszközig, az elérhető szoftverekkel a különféle célzott gyógyszereket egyesével lehetett a célpontgénekhez kapcsolni – mondta el Peták István. – Most az új hazai fejlesztés segítségével a komplex, egyedi génhiba kombinációt is figyelembe lehet venni a személyre szabott gyógyszer kiválasztásánál egy adott betegnél akár több száz célzott gyógymód közül a tudományos eredmények hipergyors, standardizált átfuttatásával. Augusztustól a magyar orvosbiológiai eszköz használata elindul az amerikai onkológiai ellátásban. Reményeink szerint a jövőben Magyarországon is integrálódik majd az eljárás a tb-finanszírozott ellátási rendszerbe, addig itthon ez a magánegészségügyi szolgáltatás keretében vehető igénybe”.

