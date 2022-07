Közel 200 új Mol Bubi kerékpár kerül az utakra

A társaság partnere, a Mol Bubi bicikliket gyártó Csepel Zrt. teljes kapacitással a kerékpárok gyártásán dolgozott az elmúlt időszakban. Az új járművek közül több tucat már ki is került a gyűjtőállomásokra, a továbbiakat pedig folyamatosan helyezik ki a következő napokban.

Hatalmas öröm a számunkra, hogy ennyien használjátok és szeretetitek a Bubikat, az ilyen fokú kihasználtság pedig újabb bringákért kiált. Jövő hétig folyamatosan új kerékpárokkal töltjük fel a hálózatot, összesen 190 új biciklivel találkozhattok a fővárosban

– írta Facebook-oldalán a Budapesti Közlekedési Központ.

Idén nemcsak több száz vadonatúj Mol Bubi kerékpárral fejlesztik a szolgáltatást, hanem a rendszer szolgáltatási területét is bővítik, valamint hamarosan a Podmaniczky téri állomás is újra elérhetővé válik.

A BKK kiemelte: a bővítésre nagy szükség van, hiszen a közbringa-szolgáltatás a tavalyi megújulása óta hatalmas népszerűségnek örvend „egymás után döntötte meg a rekordokat”. Májusban elérte a 2 milliós utazásszámot, és azóta már átlépte a 2,5 milliót is. Az elmúlt hónapokban egyre gyakrabban ment 13 ezer fölé a napi utazásszám, sőt májusban és júniusban voltak olyan napok is, amikor 14 ezernél is többször használták a kerékpárokat, ami abszolút rekordnak számít. Az átlag júniusban 12 ezer fölött alakult.

A BKK felhívta arra is a figyelmet, hogy a május végén átadott Mobi-pontok nem azonosak a Mol Bubi gyűjtőállomásokkal. A Mobi-pontokon nem a Mol Bubi kerékpárokat, hanem más mikromobilitási közlekedési eszközöket lehet lerakni, például a magántulajdonú kerékpárt és rollert, valamint elektromos rásegítésű változataikat. Aki a gyűjtőállomáson kívül hagyja a Mol Bubi kerékpárt, annak 5000 forint elszállítási díjat kell fizetni.