Ismét hajnalig tartott a tüntetés, a Margit hídon előkerült a sokkoló

Csütörtökön is tüntetést tartottak a fővárosban, ahol ismét az Országgyűlés által kedden elfogadott kisadózó vállalkozások tételes adózásáról (kata) szóló törvénymódosítás ellen demonstráltak a résztvevők. Az új szabályozás pontos részleteiről itt írtunk. A döntés miatt már kedd délelőtt megindultak a tüntetések Budapesten. A Momentum szerda délutánra tervezett tiltakozást, amelyre több ezren jelezték részvételi szándékukat.

A tüntetők egy ideig az Oktogont foglalták el, majd az Erzsébet hídon át a Várkert Bazár felé indultak, ahonnan a Lánchíd felé vonultak. Csütörtök délutánra a Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP) szervezett hídfoglaló pikniket.

A csütörtöki eseményen Kovács Gergely, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP) elnöke, valamint Márki-Zay Péter hódmezővásárhelyi polgármester, korábbi ellenzéki miniszterelnök-jelölt is beszédet mondott.

Előbbi arról beszélt, hogy az MKKP tervei szerint minden nap elfoglalná a hidat, és addig tartanak tiltakozást a hídon, amíg a kormány le nem mond. Márki-Zay Péter beszédében úgy fogalmazott: „A Fidesznek száz nap kellett, hogy bebizonyítsa, hogy minden szava hazugság volt, a Fidesz nemcsak lop, hanem hazudik is.”

Ha nem unjátok meg, és nem mentek haza, akkor megfutamodik a hatalom

– tette hozzá.

Ingyensör, piknik, előállítás

Helyszíni tudósítónk beszámolója szerint az Erzsébet hídon „fesztiválhangulat” alakult ki, ahol a résztvevők piknikeztek, söröztek, de többen különböző graffitiket is fújtak az aszfaltra.

Utóbbi miatt a rendőrség több embert is előállított, a festékszórókat az MKKP biztosította a résztvevőknek. A rendőrség tájékoztatásából az is kiderült, hogy elfogtak egy férfit, aki a gyanú szerint este háromnegyed 10 környékén egy szemetest dobott az egyik rendőrautóra, ami emiatt megrongálódott.

Valamivel este tíz óra után a rendőrök az egyesülési és a gyülekezési szabadság megsértése miatt állítottak elő egy másik férfit a gyűlés helyszínéről, aki az arcát kendővel eltakarva vett részt a demonstráción, és festékszóróval fújta le az aszfaltot.

Egy női tüntetőt amiatt kellett elvezetni, mert állítólag megütötte az egyik rendőrt. A tüntetők ezután vitába keveredtek a rendőrökkel az előállítás módja miatt, és megpróbálták megakadályozni, hogy a rendőrségi furgon elszállítsa a lányt.

Fél 12-re a hangulat megnyugodott, a tüntetők közül viszont ekkorra már egyre többen elkezdtek hazaindulni. A rendőrség közlése szerint hajnali 1 óra után még felszólították a helyszínen maradt résztvevőket, hogy hagyják el az úttestet. A forgalom végül negyed 3 körül indult meg az Erzsébet hídon.

A Margit hídon a sokkoló is előkerült

Csütörtök hajnalban elektromos sokkolót is bevetettek az oszlatást végző rendőrök több tüntető ellen is a Margit hídon. Az egyik ilyen esetről egy videó is megjelent a TikTokon.

A 24.hu által észrevett felvételen más rendőri túlkapás is kivehető, amikor egy rendőri jelzés nélküli nyomozó meglöki a rendőrsorfal mögött ragadt egyik civil ruhás videóst.

A lap az eset miatt megkereste a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) sajtóosztályát. A BRFK válaszában elismerte, hogy a sokkolót valóban bevetették, de mint fogalmaztak, „sérülést és kárt nem okoztak vele”.

