Végleg kitilthatják a turistabuszokat a Várból

Véglegesíthetik azt a korlátozást, amellyel jelenleg távol tartják a budai várba tartó turistabuszokat, miközben egy másik odavezető útvonalat is ellehetetlenítettek. A tiltás a budavári önkormányzatban is napirendre került, a testületi ülés azonban továbbította azt a Fővárosi Közgyűlésnek, ahol augusztus végén tárgyalhatnak erről.

Átmeneti intézkedésként korábban közműépítkezésre hivatkozva magasságkorlátozást vezettek be a Várba vezető Hunyadi úton, ezzel kitiltva onnan a turistabuszokat. A Népszava értesülése szerint azonban véglegesíthetik ezt a korlátozást. Emellett egy másik útvonalat is ellehetetlenítettek: egyirányú utca lett a Palota út, míg egy szakaszán pedig 3,5 tonnás súlykorlátozást vezettek be.

A szakmát ez teljesen váratlanul érte, mivel ezekre a programokra már 1-2 évvel korábban leszerződnek az utazásszervezők – erről Erdei Bálint, a Magyar Utazási Irodák Szövetségének alelnöke beszélt. Elmondása szerint a Várba busszal felvitt turisták nagy része nehezen mozgó idősebb ember, akik nem tudnak oda felsétálni, és a BKV-busz sem megoldás számukra. A Várba vivő lift kapacitása pedig nem elegendő ehhez.

Így sok utazásszervező kisbuszokkal, taxival szállítja fel az utasait, ami a környezetet is jobban terheli, mint a legkorszerűbb turistabuszok használata. Továbbá ez jelentősen megemeli a költségeket és a program idejét is. Ezért sokan egyszerűen kihagyják a programból a Halászbástyát és a Mátyás-templomot, és inkább a Városligetbe viszik a turistákat.

Még a kerületből is kitiltanák

A kitiltás a budavári önkormányzat június végi testületi ülésén is napirendre került, ahol Gulyás Gergely Kristóf fideszes képviselő indítványa szerint

a Várból, sőt a kerület egészéből is ki kellene tiltani a turistabuszokat, néhány fő út kivételével.

Eszerint az áthaladást csak a kerület peremén biztosítanák, vagyis ezzel véglegesítenék a közműépítés miatti korlátozást.

A vitában egy régi felmérésre hivatkozva azt mondták, a buszokkal felhozott turisták nem költenek sokat a Várban, mivel átlagosan 47 percet töltenek csak el ott, ráadásul a szállodahajókkal érkező senior turistákból nincs sok haszna a városnak, mivel szállást és étkezést sem vesznek igénybe.

Az indítványt a testület végül nem fogadta el, viszont az ellenzéki Varga Dániel javaslatát igen, ami a turistabuszok többpontos korlátozását indítványozta. Valamint felkérték a polgármestert, hogy terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé a Hunyadi úti 3,5 méteres magasságkorlátozás véglegesítésére vonatkozó javaslatot. V. Naszályi Márta a lapnak elmondta, a közgyűlés várhatóan augusztus végén tárgyalja meg az előterjesztést.