Megerősíti a kormány a határkerítést, biztonsági határzáron dolgoznak

A határozat szerint

a magyar–szerb határon az ideiglenes biztonsági határzárat átalakítanák oly módon, hogy a kerítés tetején elhelyezkedő biztonsági elem egyméteres magasságban legyen;

a szerb és a horvát szakasz találkozásánál, a Duna–Dráva Nemzeti Park területén, a Hóduna határszakaszon pedig kiépítenék az ideiglenes biztonsági határzárat.

Ezen felül a kormány döntött arról is, hogy a tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadásokat legfeljebb 19 462 634 371 forintnyi összeggel bővítik.

Orbán Viktor miniszterelnök pénteki rádióinterjújában elmondta, hogy a déli határon kialakult nehézségeket nem tudja a kormány kezelni a hadsereggel. Szerinte a déli határon durvul a helyzet, a katonákra viszont a keleti határon van szükség, ezért kell létrehozni a határvadászprogramot.

A miniszterelnök véleménye szerint az a megoldás, hogy a rendőrök legyenek lent a déli határon, az egy darabig működött, most már nem. Elmondta, hogy a határvadászok kétezres számát a jövőben négyezerre kell emelni. Őket hároméves szerződés alapján fogják alkalmazni, és ha akarnak, a jövőben átléphetnek az általános szerződésbe. A toborzás pedig már meg is kezdődött a programra. Ennek részleteit a rendőrség közölte pénteken, de a Magyar Közlönyben is megjelentek a részletszabályok.

(Borítókép: Megfigyelési pont Hercegszántó közelében a határzárnál 2020. november 18-án. Fotó: Rosta Tibor / MTI)