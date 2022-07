Ismét fel kell készülni a kánikulára

Mint Pártai Lucia meteorológus az Indexnek elmondta, a pénteki lehűlés teljesen átmeneti állapot volt, szombatra ebből már semmit nem fogunk tapasztalni. A kora délelőtti órákban még napos idő valószínű, majd egyre erőteljesebbé válik a gomolyfelhő-képződés, átmenetileg össze is állhatnak a gomolyok. Egy-egy gyenge futó zápor lehet, de számottevő csapadék nem lesz. Az északnyugati szél nagy területen megélénkül, több helyütt meg is erősödik. Zivatarok mentén is lehet átmeneti szélerősödés.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 33 fok között várható.

Fotó: Országos Meteorológiai Szolgálat

Az Országos Meteorológiai Szolgálat az ország déli részén, hat megyében figyelmeztet zivatarra első fokon. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat.

Fotó: Országos Meteorológiai Szolgálat

Vasárnap északkeleten zavarhatja több gomolyfelhő a napsütést, de csapadék ott sem valószínű. Az északnyugati, északi szél megélénkül, helyenként megerősödik. A minimum-hőmérséklet általában 12 és 18 fok között alakul, de a szélvédett részeken több fokkal hűvösebb lehet. A csúcsérték 25 és 30 fok között várható.

Ez a helyzet a tavainknál

A gyenge-mérsékelt, változó irányú szél reggeltől egyre többfelé délnyugati irányba fordul és a térség keleti felében késő délelőttől időnként megélénkülhet. A délutáni órákban a Velencei-tónál északnyugati irányba fordul a szél és meg is erősödhet. Késő délutántól kelet felől kezdődően a Balatonnál is északnyugati irányúvá válhat a légmozgás és este már erős közeli széllökések is előfordulhatnak.

Napos időre számíthatunk, a déli óráktól gomolyfelhőkkel. Csapadék estig nem valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet a Balatonnál 28, 29, a Velencei-tónál 30, 31 fok körül alakul. Késő estére 22, 23 fok köré hűl le a levegő.

A Balaton Siófoknál 21.5, a Velencei-tó menti Agárdnál 22 fokos.

(Borítókép: Balogh Zoltán / MTI)