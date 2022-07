Szombaton éjszaka libegőzhetünk az ország öt helyszínén

Zugligeti Libegő

Budapesten ezen a napon a Zugligeti Libegő várja az esti utasait 19 órától egészen hajnali 1 óráig, amire a retúrjegyeket a Deák téri Földalatti Vasúti Múzeumban is meg lehet váltani nyitvatartási időben szombaton 15 óráig, vagy a helyszínen július 16-án 17 órától. Készpénzes fizetéssel külön háromezer forintos jegy megváltásával lehet az eseményen részt venni, egyéb kedvezmény nem áll rendelkezésre, kivéve a 3 éves kor alattiak ingyenes utazása.

A völgyállomást a Nyugati pályaudvartól a 291-es autóbusszal lehet elérni, a Hármaskút-tetőn elhelyezkedő hegyállomást a Széll Kálmán tértől a Normafáig a 21 és 21A busszal, majd egy 30 perces erdei sétával lehet megközelíteni. A völgyállomásról a hegyállomásra 00.30-ig lehet utazni.

A Budai-hegységen kívül további négy helyszínen a Mátrában, a Bükkben és a Bakonyban is lesz lehetőség éjszaka libegőzni.

Mátraszentistván - Sípark

Mátraszentistvánban a Sípark erre a napra kinyit a szezonon kívül, július 6-án 11 órától 20.30-ig lehet használni a libegőt, ahol még a kerékjukat is fel tudják szállítani az ide biciklivel érkezők, az utolsó felszállásra a pálya zárása előtt fél órával lesz lehetőség. A Hütte is kinyit ekkor, hogy steet food étellel várják a látogatókat. Ezután pedig vezetett éjszakai túrán is lehet részt venni, ha még akad hely az előre regisztráltak között.

Mátra, Sástó – Oxygén Adrenalin Park

Mátraháza és Mátrafüred között található kicsiny vadkacsás Sástó kalandparkja reggel 9 órától este 19 óráig, a libegő ezen a szombaton egészen éjfélig fog üzemelni. A helyszínen van lehetőség jegyvásárlásra, az alsó és a felső pénztár is az utolsó felszállási lehetőségig 23.30-ig tart nyitva. A jegyár a libegőre felnőtteknek 700Ft/út. A naplemente itt 20.34-kor lesz.

Eplény - KalandHegy

Eplényben a Vibe Parkban július 16-án már reggel 9 órától éjfélig üzemel a felvonó, amire a felnőttek számára 2500, a diákoknak 2100 forintban kerül a jegy, 6 éves kor alatt ingyenes. Készpénzzel nem, bakkártyával vagy szépkártyával lehet fizetni. A vendéglátóegységek is kinyitnak aznapra. Élményfotózásra is lesz lehetőség.

Lillafüred – Libegőpark

A Jávorhegyre reggel 10-től este 10 óráig jár a libegő ezen a napon. A szervezők több programmal is készülnek az esemény keretében, a hegyállomásról segway naplemente túra indul a bükkszentkereszti Kis-Dél kilátóhoz. A völgyállomáson az erdei kisvasút mozdonyának makettjét mutatják be. A Libegőparkban a kisebbeket 18 órától arcfestéssel, valamint Guszti bohóccal várják. Lesz tombola és fotó kiállítás a Bükkről. Kürtöskalács és a falatozó menü biztosítja az étkezési lehetőséget.

+1 Zemplén Kalandpark – Bobpálya

Ugyan a Sátoraljaújhelyen a Zemplén Kalandpark libegője átépítés alatt áll, mégis csatlakoztak a kezdeményezéshez azzal, hogy bobpályájuk éjszaka is üzemel ez alkalommal. Az esti csúszás 1300 forintba kerül egy felnőttnek, diáknak 1200, a helyieknek csak 950 forint. Az éjszakai száguldásra 21 óra és éjfél között várják az érdeklődőket, a jegyváltásra fél órával zárás előttig van lehetőség.

A szervezők a programváltozás jogát fenntartják, főleg rossz idő esetén érdemes közvetlenül honlapjukon, közösségi oldalukon keresztül tájékozódni.

(Borítókép: Utasok az Eplényi Libegőn 2018. július 28-án. Fotó: Bodnár Boglárka / MTI)