Fontos hír az egyetemistáknak, ennyibe kerül most egy albérlet

A felsőoktatási felvételi ponthatárok kihirdetésével jövő héten elindul az albérletpiaci főszezon, ám több megyében már eddig is kiugró kereslet alakult ki. Budapesten 24 százalékkal, Győr-Moson-Sopron megyében 20 százalékkal nőtt az ezer albérletre jutó kereslet.

Az albérletpiaci drágulás és az új rezsiszabályozás miatt az olcsó albérletek még inkább a fiatalok fókuszába kerülnek. A kínálat legolcsóbb 10 százalékába tartozó albérleteknél Budapesten átlagosan 130 ezer forint volt a havi bérleti díjak lélektani határa. Győrben 113 ezer forintért, Szegeden 94 ezer forintért, Debrecenben 107 ezer forintért lehet kibérelni a legolcsóbb lakásokat.

Bár a felvételi ponthatárok kihirdetésével kap nagyobb lendületet a nyári albérletszezon, a kereslet már több országrészben júliusban is erősödött – derül ki az ingatlan.com szerkesztőségünkhöz érkezett elemzéséből, amely azt is megmutatja, hogy az egyes nagyvárosokban mennyibe kerülnek a legolcsóbb albérletek.

Az elmúlt két évben a koronavírus-járvány hatásai miatt rendhagyó volt az albérletszezon, mert a kereslet is felpörgött, és a kínálat is jelentősen bővült. Tavaly januárig Budapesten csökkentek a bérleti díjak, most viszont szinte mindenhol drágulással kanyarodik rá a csúcsidőszakra a piac