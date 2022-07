Tíz évig nem árulják el az idei tűzijáték árát

Egyelőre nem hajlandó elárulni a Magyar Turisztikai Szövetség, hogy mennyi közpénzbe fog kerülni az államalapítási programok megszervezése, valamint a tűzijáték, amit Európa legnagyobbjaként harangoztak be. Az indoklás a már sokszor hallott szlogen: „döntés megalapozását szolgáló adatokról” van szó, amelyet tíz évig nem fognak a nyilvánosságra hozni.

Az Átlátszó azt írja, hogy a tavaly tartott rendezvény költségvetésével kapcsolatban három és fél hónap múlva érkezett meg a válasz, amiből kiderült: a 2021-es államalapítási ünnep 12 milliárd forintba került. Idén egy petíciót is indítottak a közpénzpazarlás ellen, amelyet már több, mint 86 ezren aláírtak.

Közadatigénylésben kérte ki a Párbeszéd Magyarországért a 2022. évi államalapítási ünnepi tűzijátékra vonatkozó költségeinek, illetve a négy napos programsorozat anyagi vonzatának előzetes becslését még június végén.

A Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) szerint „az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 27. § (5) bekezdése alapján a közfeladatot ellátó szerv feladat- és hatáskörébe tartozó döntés meghozatalára irányuló eljárás során készített vagy rögzített, a döntés megalapozását szolgáló adat a keletkezésétől számított tíz évig nem nyilvános.”

Vagyis az állami szervezet tíz évig nem szeretné elárulni, hogy mennyi pénzbe fog kerülni az a tűzijáték, ami – ha hihetünk a kormány bejelentésének – Európa legnagyobb tűzijátéka lesz. Már zajlik az ünnep szervezése, eközben azonban a Szabad Hang oldalán egy petíciót is elindítottak a tűzijáték megakadályozására.

Magyarországon napról napra drágulnak az alapvető élelmiszerek. Nő az infláció. Folyamatosan romlik a forint. A kormány a választásokat megelőző kampányidőszakban rengeteg pénzt osztogatott el, amelynek következtében most óriási a hiány az államkasszában. Újabb adók kerültek kivetésre, amelyeket az érintettek a lakosságra hárítanak át, míg elkezdődtek a megszorítások is. Mindeközben a kormány idén is sok száz millió forintot költene augusztus 20-án tűzijátékra. Ahelyett, hogy az adófizetők pénzét egy igencsak környezetszennyező és drága mulatságra költené a kormány, fordítsák a gazdaság stabilizálására