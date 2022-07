Készülnek a kánikulára az ivóvízszolgáltatók, ugyanis tartós hőség esetén akár napi 130 ezer köbméter is lehet a kitermelt és felhasznált víz mennyisége. De kiemelik, nincs ok az aggodalomra, mert a következő napok hőségére is a vízbázisok megfelelő tartalékkal rendelkeznek.