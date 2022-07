Itt a javaslat, ami még a négynapos munkahétnél is jobban hangzik

A négynapos munkahét (és az azzal együtt járó háromnapos hétvége) kilátása jól hangzik ugyan, de a gyakorlatban nehezebben kivitelezhető. Ezzel szemben több szakember inkább azt javasolná,

hogy a cégek az összes munkanapon rövidítsék le a munkaidőt hat órára.

A négynapos munkahéttel szemben ennek előnye lehet az, hogy számos vállalkozás egyszerűen nem engedheti meg magának, hogy ne legyen dolgozzanak a munkavállalói legalább a hétnek öt napján. És ahhoz a javaslathoz hasonlóan elősegíthetné azt, hogy a munkaidő alatt a dolgozók hatékonyabbak, produktívabbak legyenek.

Mindemellett az új rendszerre sok esetben nehéz lehet átállni fejben. Adam Grant pszichológusprofesszor, a University of Pennsylvania kutatója azt mondta: a dolgozók egyszerűen hozzá vannak szokva, hogy „mindenki, akit ismernek, hetente öt napot és naponta 8 órát dolgozik”, a munkáltatók pedig gyakran abban a mentalitásban élnek, hogy minél többet dolgozik a munkavállaló, annál jobb.

Ahelyett, hogy az emberek eredményeit mérnék, szimplán azt számolják, hogy hány órát dolgoznak, és azt feltételezik, hogy minél több a munkaóra, annál jobb. Ezzel a feltételezéssel le kell számolni

– mondta a munkáltatókról a professzor.

Celestee Headlee, egy másik szakértő azt hangsúlyozta a BBC-nek nyilatkozva, hogy az emberi agy működése szempontjából is túl nagy terhelést jelent a nyolcórás munkanap. „Kognitív szempontból nézve naponta csak egy bizonyos mennyiségű fókuszidőnk van. Amikor valaki arra próbálja kényszeríteni az agyát, hogy ezen az időkereten kívül is fókuszáljon, akkor annak már nem sok eredménye lesz, és hosszútávon kiégéshez fog vezetni” – mondta a szakértő.

A Stanford Egyetem egy korábban készült felméréséből azt már kiderült, hogy hetente 48-nál több munkaóra után minden munkakörben drasztikusan visszaesik a hatékonyság, de sok munkatípus esetén ennél is kisebb, 30–35 óra körüli lehet az érték.

Nem sok példa van még rá, de nagy előnyei lehetnek

A BBC szerint a hatórás munkanap még annyira új felvetés, hogy a gyakorlatban még nem sok cég próbálta ki. Adam Grant szerint ha ezt meglépik, akkor sok esetben ez nagy előnyt jelenthet a cégeknek és a munkavállalóknak is.

A legtöbb ember, akinek megengedik, hogy rövidebb ideig dolgozzon, nagy előnyként tekint erre. Hálásak lesznek egy ilyen lépésért, és megnő a lojalitásuk, motivációjuk. Keményebben és ügyesebben fognak dolgozni a megmaradó munkaórákban

– sorolta az előnyöket.

Visszafelé is elsülhet?

Adam Grant arra is figyelmeztetett, hogy a hatórás munkanap többnyire még csak elképzelés, ezért az is lehet, hogy sok munkavállalónál – elsősorban a kevésbé elkötelezett dolgozóknál – akár még csökkenhet is a hatékonyság ebben az esetben. Hozzátette ugyanakkor azt is, hogy az elkötelezettség hiánya a legtöbb esetben a munkáltató hibájára, mulasztására vezethető vissza.

Celestee Headlee ugyanezzel kapcsolatban azt mondta: az elképzelés megvalósítása esetén a gyakorlatban sokan arra kényszerülhetnek, hogy munkaidőn kívül túlórázzanak annak érdekében, hogy el tudják végezni ugyanazt a munkát, mint addig.

Ezeknek a munkavállalóknak lehet a legjobb

Adam Grant arra is utalt, hogy szerinte a hatórás munkanap előnyeit a dolgozó szülők élvezhetnék a leginkább, mivel a mostani nyolcórás rendszerben nagy problémát jelent nekik, hogy ők rendszerint az iskolai tanítás után két órával tudják csak befejezni a munkát.

Ez az egyik legnehezebb, legstresszesebb dolog, amelyen az emberek keresztülmennek munkavállalóként. Most pedig itt lehet a lehetőség arra, hogy javítsunk a helyzeten

– fogalmazott.

