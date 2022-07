Rendőrsorfal várta a tüntetőket a Sándor-palotánál

Cikkünk frissül!

A kormány nevében Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes egy hete nyújtotta be a parlament elé, és múlt héten kedden meg is szavazták a képviselők a katatörvény módosításáról szóló javaslatot.

Novák Katalin hétfőn aláírta a kisadózó vállalkozók tételes adójáról szóló törvényt.

Az ellenzéki pártok Alkotmánybírósághoz fordulnak a katatörvény ügyében.

A Momentum Mozgalom tüntetést szervezett a Sándor-palota elé.

21:46

Gelencsér a helyszínen konzultációt indított, most katás vállalkozók mesélnek magukról a megafonba. Az első felszólaló már a reggeli tüntetésen is jelen volt. Most itt arra buzdít mindenkit, hogy minden nap menjenek ki tüntetni, és ne hagyják magukat megfutamítani.

21:44

Augusztus 8-ra rendkívli ülésnapot hív össze a Momentum, hogy visszavonják a katatörvényt – montda Gelencsér Ferenc, a Momentum elnöke. Helyszíni tudósítónk szerint aha nem sikerül megegyezni a törvényről, az Alkotmánybírósághoz fordulnak.

21:15

A tüntetést bejelentették, amely hivatalosan kilenc órától éjfélig fog tartani.

21:07

A Momentum elnöke rátalált Palkovics Lászlóra, aki épp vacsorázott. Gelencsér Ferenc mellett egy ételfutár is megjelent. A miniszter megígérte, hogy fogadni fogja az érdekképviseletüket.

20:58

Jelenleg körülbelül 150 ember gyűlt össze a Sándor-palotánál. A demonstráción részt vesz Gelencsér Ferenc, a Momentum elnöke is.

20:55

A Momentum Mozgalom egy eseményt is létrehozott, amelyben azt írták: „A hatalom a kata kivéreztetésével és a rezsicsökkentés eltörlésével emberek millióinak megélhetését sodorta veszélybe”.

Az eseményre eddig közel kétszázan jelezték, hogy ott lesznek, de ettől jelenleg sokkal kevesebben vannak kint.

20:45

Rendőrsorfal várta a tüntetőket a Sándor-palotához vezető utat a Szent György téren.

A Momentum Mozgalom ismét tüntetést szervezett, ezúttal a Sándor-palota elé, miután Novák Katalin köztársasági elnök aláírta a katatörvény módosítását.

(Borítókép: Kaszás Tamás / Index)