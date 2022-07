A pedagógusok nyílt levélben fordultak Orbán Viktorhoz

A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete nyílt levélben fordult Orbán Viktor miniszterelnökhöz:

Ugyan ön is többször kijelentette, hogy a közoktatásban dolgozók bérigénye jogos, folyamatosan olyan válaszokat kapunk a sztrájktárgyalásokon és a sajtón keresztül, hogy béremelés – és az is igen csekély mértékű – a jelenlegi költségvetési helyzetben csak brüsszeli támogatás esetén valósulhat meg. Néhány napja azonban kiderült, hogy a rendvédelmi szerveknél dolgozók béremelésére, de még a minisztereinek nyújtott, fejenkénti 650 ezer forintos béremelésére is futja a költségvetésből, nem beszélve az önt illető javadalmazás még nagyobb mértékű emeléséről is