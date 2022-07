Salgótarján nem rendez idén tűzijátékot

Az elmúlt másfél hét eseményeinek alapos mérlegelése után a város vezetése úgy döntött, hogy nem lesz tűzijáték augusztus 20-án.

A polgármester közleménye szerint ehelyett adótanácsadó és mérlegképes könyvelő szakemberekkel való konzultációs foglalkozásokat szerveznek mindazoknak, akik bajba kerültek a kata változásai miatt; valamint tanácsadó konzultációs foglalkozásokat szerveznek azoknak a salgótarjániaknak, akiket megvisel az energia-veszélyhelyzet, az áram- és gázdíjak emelkedése.

A szakemberek arra vonatkozólag adnak tanácsot a lakosságnak, hogy a különböző ingatlanokban hogyan a legcélszerűbb spórolni az árammal, illetve a gázzal – közölte Fekete Zsolt.

Az augusztus 20-i tűzijáték egyébként is évek óta fejfájást okozott a városnak, mert a robbanószerek egészségkárosító mivoltuk mellett még környezetszennyezők is – ráadásul minden évben nagy vitát generálnak az állattartók és a tűzijáték-pártiak között.

Az elmúlt hetekben kétségtelenül a figyelem középpontjába került az augusztus 20-i tűzijáték. Mint azt korábban mi is megírtuk, a kormány tíz évre titkosította a rendezvény várható költségvetését, ám a Magyar Turisztikai Szövetség egy nappal később kiadott közleményében mégis számszerűsítette a tűzijátékot. Az ügyben Majka is megszólalt: a rapper a Facebookon azt írta, hogy a tűzijátékra szánt pénzt hasznosabb dolgokra is lehetne költeni.