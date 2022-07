A magyarok nem szabadulnak meg a régi mobiloktól

Ez derült ki a Yettel legújabb országos kutatásából. A felmérés szerint a mobiltelefon az a számítástechnikai eszköz, amelyet leggyakrabban tárolunk otthon – tíz válaszadóból hatnál volt ez a helyzet.

A lista szerint a mobiltelefon után nem sokkal lemaradva következnek a töltők és kábelek (61 százalék), majd a fej- és fülhallgatók (47 százalék), a videó/cd/dvd-lejátszók (42 százalék), a számítógépek (39 százalék), a magnó, hifi (38 százalék), valamint a tv, monitor (37 százalék).

Nem csak régi elektronikai eszközök lapulnak a fiókokban

Az is kiderült, hogy nem csak a régi eszközök, hanem viszonylag újak is megtalálhatók a magyar háztartások fiókjaiban, olyanok mint: bluetooth-hangszórók (17 százalék) vagy az okos- vagy fitneszórák (15 százalék). A megkérdezettek hat százaléka felelte csupán, hogy semmilyen ilyen eszközt nem tart az otthonában – írja a digitalhungary.hu.

A válaszadók több mint fele (61 százalék) csak abban az esetben vásárol új mobiltelefont, ha az előző a használhatatlanságig tönkrement, vagy esetleg elveszett, de sokaknál az is szerepet játszik a döntésben, ha a készülék ugyan működőképes, de nagyon elhasznált, vagy nem található meg rajta valamilyen új funkció.

A magyarok tízéves készülékeiktől sem akarnak megszabadulni

A kitöltők 60 százalékának több mint öt telefonja volt valaha, ötödének pedig legalább 10 készüléke, és a válaszokból az látszik, hogy a régi készüléket csak elteszik, amikor vásárolnak maguknak egy újat. A mobiltelefont otthon tárolók közel fele három vagy annál több használaton kívüli készüléket tart a fiókjában, a megőrzött telefonok negyvenhat százaléka pedig legalább tíz éves, de a válaszadók ötöde tizenöt évesnél régebbi mobiltelefonnal is rendelkezik.

A kutatás azt is megpróbálta kideríteni, hogy mi célból gyűjtik az emberek a telefonokat. Az elsődleges ok a tartalék készülék, de az is gyakran előfordul, hogy nem tudják, mit lenne érdemes kezdeni a készülékkel vagy nincs kedvük vele foglalkozni. Az is gyakran elhangzott, hogy féltik az adataikat az illetéktelen kezektől, huszonhárom százalékuk pedig érzelmileg kötődik a készülékekhez.