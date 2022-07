Már 150 alkalommal avatkozott be a népegészségügyi központ az ellátásba

Az utóbbi időben a magyarországi kórházakban megszaporodtak az osztálybezárások, illetve a betegek átirányítása más szolgáltatókhoz. A Népszava információi szerint az elmúlt egy hónapban fél tucat intézményt érintett az ellátás akadozása.

A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) kijelölő határozataiból – melyekben az országos tiszti főorvos utasítja az egyes szolgáltatókat a rendszerben éppen kieső szolgáltatások helyettesítésére – pedig kiderül, hogy

az idei évben eddig 150 alkalommal kellett beavatkoznia az NNK-nak, mivel valamelyik egészségügyi szolgáltató nem tudta a betegeit ellátni.

Ezek a kiesések néhány órásak, egy-két naposak, de valahol ennél sokkal hosszabbak is voltak. A pár órás kiesés a fővárosi kórházakra volt leginkább jellemző. A vidéki kórházakban nagyobb volt a probléma: a zirci kórház szakrendelőjébe például tavaly júniustól idén márciusig nem sikerült fül-orr-gégészt találni, Ajkán pedig az elmúlt két évben nem működött gyermekgyógyászati és tüdőgyógyászati ellátás; és júliusban, illetve augusztusban az onkológiai szakrendelésük is szünetel – számolt be a Népszava.

A szakdolgozó- és orvoshiány mellett a kieséseket például a budapesti Szent János Kórházban liftmeghibásodás is okozta, illetve itt trafó- és aggregátorcsere miatt is mondtak le sürgősségi ügyeleteket.

Tipikus hiányszakmának pedig a neurológia, a pszichiátria, a nőgyógyászat és a neonatológia tekinthető. A szolgáltatások szüneteltetése érinti továbbá a fül-orr-gégészet, a szemészet, a belgyógyászat, a tüdőgyógyászat, az ideggyógyászat, az érsebészet és a fogszabályzó szakorvosok ügyeleteit. Emellett májusban, júniusban és júliusban a szülészeti ügyeletek is hiányt szenvedtek szakemberekből, erről ebben a cikkünkben írtunk.

Velkey György, a Magyar Kórházszövetség új elnöke nemrég azt nyilatkozta, hogy a hátrányosabb területeken a házi gyerekorvosokból, az alapellátó orvosokból és a nővérekből van a legnagyobb hiány. Az ápolók és a szakdolgozók kérdése egyébként nem csak nálunk, hanem az egész világon égető probléma. Szerinte társadalmilag ez a legkritikusabb kérdés és túl keveset beszélünk róla. Ahhoz, hogy az ápolói szakma elismertté váljon, saját értékrendünkben kell rendet tenni.