Rekordot döntött a légitársaság, ennyien egyszer sem repültek korábban

A légitársaság közlése szerint megdöntötte a júniusi utasforgalmi rekordját a Wizz Air, ugyanis járatain 4,34 millióan repültek az előző hónapban. Ami azt jelenti, az előző év azonos időszakához képest 179 százalékkal emelkedett a havi utasforgalom.

A Wizz Air a fejlesztésekkel magyarázta a kiugró eredményt, az elmúlt években lefektetett alapok a közlemény szerint a következő évtizedben is biztosítják a növekedést.

Kiemelték, hogy a légi közlekedést érintő kihívások ellenére a hálózatuk az elmúlt 12 hónapban is bővült, így már több mint ezer útvonalat kínálnak majdnem 200 célállomásra. A további repülőgép-megrendelésekkel az a cél is teljesülhet, hogy a Wizz Air az évtized végére 500 repülőből álló flottával rendelkezzen. Hangsúlyozták, hogy a fenntartható növekedés érdekében korszerű repülőgépeket szereztek be, így a szén-dioxid-kibocsátás utaskilométerenként számítva 25 százalékkal csökkenhet az évtized végére. A Wizz Air és beszállítójuk, az Airbus idén a hidrogénüzemű repülőgép-üzemeltetés lehetőségeinek feltárásáról írt alá egyetértési nyilatkozatot.

Már a koronavírus-járvány alatt készültek rá

Korábbi közleményei szerint a Wizz Air már a járvány alatt készült az utasforgalom növekedésére, bár akkor, a 2020 szeptemberével zárult pénzügyi félévükben 70 százalékos csökkenéssel 6,6 millióra esett az utasaik száma. A válság előtti eredményeket a várakozásaiknak megfelelően tavaly nyáron már csaknem megismételték, amit a társaság vezetője úgy kommentált, hogy a Wizz Air az európai légitársaságok közül elsőként állítja vissza a korábbi működését.

Az idei márciussal zárult pénzügyi évben még mindig veszteséggel zártak, de az utasforgalom 10,2 millióról 27,1 millióra nőtt éves összevetésben – számolt be az MTI.