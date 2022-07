Sorra jelentik be: ismét egy város, amely nem akar tűzijátékot augusztus 20-án

Salgótarján és Siófok után most úgy tűnik, Szentes is beáll a sorba, és nem rendeznek idén tűzijátékot a városban augusztus 20-án.

Mint megírtuk, Salgótarjánban a város vezetése úgy döntött, hogy nem lesz tűzijáték augusztus 20-án, ehelyett adótanácsadó és mérlegképes könyvelő szakemberekkel való konzultációs foglalkozásokat szerveznek mindazoknak, akik bajba kerültek a kata változásai miatt.

Később Siófok polgármestere is arról számolt be, hogy kihagyják idén a tűzijátékot; a városvezető bejegyzésében a háborút elszenvedő nemzetek polgári lakosságával és a gazdasági helyzet miatt kilátástalansággal küzdő magyar emberekkel való szolidaritással, valamint a takarékossággal indokolta a döntést.

Most újabb város állt be a sorba, és nagyon valószínű, hogy Szentesen is elmarad a tűzijáték. A város polgármestere, Szabó Ferenc Zoltán azt írta Facebook-bejegyzésében, hogy

Városunkban idén is méltó módon megemlékezünk és megünnepeljük államalapításunk ünnepét augusztus 20-án! A Művelődési Központ munkatársai gőzerővel készülnek a hivatalos városi rendezvényre. A „világ” az elmúlt néhány hónapban és hétben igencsak megváltozott, ezért kértem Igazgató urat, hogy mellőzzük az ünnepség végére tervezett tűzijáték megtartását.

Ahogy arról korábban az Index is beszámolt, nettó 1,3 milliárd forint, vagyis bruttó 1,65 milliárd forint az idei augusztus 20-i fővárosi tűzijáték rakétáinak beszerzési ára. A Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) közlése szerint mindez megegyezik a tavalyi tűzijáték árával. A tűzijáték idei elhalasztása miatt később egy petíció is indult, melyet a Szabad a Hang indított. A tűzijáték idei költségeit és árát később tíz évre titkosította a kormány.