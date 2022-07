Várakozásuk szerint reális az esély, hogy éves szinten megdől a használtautó-piac forgalmának tavaly elért 817 ezres csúcsa. A piaci aktivitás mögött több tényező együttes hatása húzódik. Folyamatosan nő a belföldi személyautó-állomány, tavaly év végén már meghaladta a 4 milliós határt, ami több mint 21 százalékkal magasabb az öt évvel korábbi 3,3 milliónál. Több autóból szokványos piaci körülmények között is több jármű cserél gazdát, jelezte a JóAutók.hu.

Meghatározó szerepe van annak is, hogy az autógyárak komoly kapacitásproblémái az új autók piacáról továbbra is a használtautó-piacok felé tolják a keresletet. A használtautó-import csaknem 10 százalékkal nőtt az első hat hónapban tavalyhoz képest, de ez a forrás is egyre kevésbé képes kielégíteni a minőségi használt autók iránti keresletet, mert már Nyugat-Európában is egyre nehezebb elérhető áron megfelelő használt autót találni. Ebben további nehezítő tényező a tartósan 400 forint közelében tartózkodó euróárfolyam.

Az érdeklődők figyelme ezért fokozottan a hazai piac felé fordul, ami a használt autók körében is több adásvételt és fokozódó árspirált generál, mutatott rá a JóAutók.hu. A használt autók esetében a néhány éves autók ára emelkedett jelentősebb mértékben, itt az idei növekedés modellektől függően 15–30 százalék között mozgott. Az idősebb autóknál az emelkedés mértéke mérsékeltebb, de szintén két számjegyű, 10–15 százalék között alakult. A piaci várakozások szerint ez az emelkedő tendencia a következő hónapokban sem fog megállni, írja az MTI.

A magyarországi használtautó-piacon leggyakrabban alsó-középkategóriás személyautók, illetve kisautók cserélnek gazdát, arányuk 29, illetve 22 százalék volt az első hat hónapban. Az alsó-középkategória legnépszerűbb modelljei az Opel Astra, a Ford Focus és a Volkswagen Golf.

A kisautók listáját magasan a Suzuki Swift vezeti, amelyet az Opel Corsa és a Volkswagen Polo követ. A leggyakoribb tíz modell között a felső-középkategória a Volkswagen Passattal és a BMW 3-as szériával képviselteti magát, közölte a JóAutók.hu.