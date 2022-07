Káromkodás helyett énekeljünk a hőségben, ezt tanácsolja a katasztrófavédelem

Az érvényben lépő harmadfokú hőségriasztás miatt az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság is megosztotta, hogy mire kell a nagy melegben oda figyelni, hogy elkerülhető legyen a baj. Az országos tiszti főorvos szombat éjfélig elrendelte a harmadfokú hőségriasztást, a meteorológiai szolgálat előrejelzése szerint a következő napokban többfelé 35 Celsius-fok feletti, helyenként akár 40 Celsius-fok közeli csúcsértékeket is mérhetnek, és sok helyen még hajnalban is 20 fok felett alakul a hőmérséklet.

A katasztrófavédelem munkatársai arra figyelmeztetnek, hogy éjjel sem hűl le a levegő, ezért különösen vigyázni kell. A hivatalos Facebook-oldalukon közzétett bejegyzésben azt tanácsolják:

igyatok sok vizet,

vonuljatok árnyékba,

használjatok naptejet,

ne a déli órákban sportoljatok,

viszont akkor hívhatjátok a nagyit, hogy minden rendben van-e vele,

adjatok inni az állatoknak is, a kutyák, lovak, macskák, madarak, éjszaka a sünök hálásak lesznek,

legyetek türelmesek az utakon,

káromkodás helyett énekeljetek,

olvassatok valami hűvös helyen,

az alkohol nem oltja a szomjat,

de a jégkrém hűsít.

A katasztrófavédelem arra is felhívta a figyelmet, hogy ha valaki álló autóban hagyott gyermeket vagy háziállatot lát, azonnal hívja a 112-es segélyhívószámot.

Majd hozzátették, hogy a nagy melegben megnő a szén-monoxid kialakulásának a veszélye is, mert a kéményben légdugó alakulhat ki. A kéménybe beszorult hideg levegő miatt a vízmelegítéskor keletkező füstgáz visszaáramolhat a lakásba, ami tragédiához is vezethet. Ahol nyílt égésterű vízmelegítőt használnak, ott tanácsos szén-monoxid-érzékelőt elhelyezni az ilyen esetek elkerülése érdekében.

A fővárosban Többek között vízosztással és kitolt fürdőnyitvatartással küzdenek a hőség ellen. Karácsony Gergely főpolgármester szerint azonban hosszú távon teljesen át kell alakítani a városokat ahhoz, hogy a nyarak elviselhetők legyenek.