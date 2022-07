Innen tudhatja, ha át akarják verni a fekete ruhába bújt emberek

A kéményseprők világnapja július 20-án van, de május 4-én, Flórián napján is ünnepelnek a tűzoltók és a tüzes mesterségek védőszentje előtt fejet hajtva. A kéménytisztításra pedig azért is érdemes már most gondolni, mivel nyáron hamarabb kiérkezik a szakember, mint közvetlenül a fűtési szezon előtt. A kéményseprő pedig köztudottan szerencsét hoz, ahol járt, azoknál a házaknál kevesebb fűtési baleset fordult elő.

A „kéményseprőt látok, szerencsét találok” babona része, hogy megfogjuk gombunkat, hogy ne vigye el szerencsénket. A mesterség története a 11. századra nyúlik vissza, amikor a városiasodó Európában megfogalmazódott a lakóhelyek füstmentesítésének igénye. Sokáig vándorló kéménykotrók járták a házakat, hivatásos szakmává csak később vált, a 18. században alapíthattak céhet a kéményseprők, az első tűzrendeleti előírások megfogalmazása után. Pozitív jelkép a 19. századtól lett, amikor az újévi képeslapokra is felkerült. A hosszú évek tapasztalata megmutatta, hogy azokban a házakban kevésbé fordult elő füst-, gázmérgezés vagy tűzeset, ahol kéményseprő járt.

Ingyenes szolgáltatás, de kérni kell

Magyarországon a kéményseprés magánszemélyeknek, családi vagy társasházban élőknek ingyenes szolgáltatás, amit szilárd tüzelésű rendszernél évente, gázfűtésűnél kétévente ajánlott elvégeztetni. Ahol vállalkozói tevékenység működik, ott ez kötelező és a hivatalosan feltüntetett díjszabásba eső tevékenység. Az egylakásos ingatlanba a tulajdonos kezdeményezésére, egy előre egyeztetett időpontban jön a kéményseprő. A társasházak esetében a sormunkaterv szerint érkeznek a szakemberek, ennek időpontjáról a lakókat kifüggesztett vagy postaládába dobott tájékoztató útján értesítik.

Dóka Imre, a BM Országos Katasztrófavédelem szóvivőhelyettesének elmondása alapján csak ebben az évben 695 kéménytűzhöz riasztották a tűzoltókat.

A lerakódott égéstermék meggyullad, beizzik, a kicsapódó szikrák miatt a tetőszerkezet, majd akár az egész épület is a lángok martalékává válhat. A legtöbb kéménytűz Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár Bereg, Somogy és Pest megyében volt. A nem karbantartott kémény miatt tűzveszélyes lehet az épület, vagy ahol gázkazán működik, a nem megfelelő huzathatás miatt a szén-monoxid-mérgezés kockázatát is megnövelheti. Ha a légáramlat-háztartás felborul, akkor ez akár nyáron is előfordulhat, a külső magas hőmérséklet miatt úgynevezett légdugó alakulhat ki, ami megnehezíti az égési termék távozását. A modernebb fali kazánok, amelyek akár a meleg víz ellátásáért is felelősek, már letiltanak, ha valami hibát érzékelnek. Idén az első fél évben 571 alkalommal riasztották szén-monoxid miatt a tűzoltókat, a tavalyi év első félévéhez képest csökkent az ebből eredő sérülések és a halálesetek száma, de még így is 88 ember szenvedett valamilyen fokú szén-monoxid-mérgezést, nyolc ember pedig életét vesztette. Sokan nem veszik figyelembe, pedig nagyon fontos lenne, hogy a levegőt használó készülékek együttes működésekor biztosítani kell a levegő utánpótlását, zavartalan áramlását. Ilyen például a szárítógép, a szagelszívó, a ventilátor, a klíma vagy a páraelszívó.

A katasztrófavédelem országosan évente nagyjából egymillió társasházi ingatlanban végez sormunkát, ezek majdnem fele Budapesten található. A családi házakhoz vagy a kéménnyel rendelkező egylakásos ingatlanokhoz 2019 óta tulajdonos kezdeményezésére érkezik a kéményseprő. Az égéstermék-elvezetők rendszeres felülvizsgálatát a katasztrófavédelem szakemberei végzik, illetve a velük kapcsolatban álló területileg illetékes erre szakosodott cégek munkatársai. Mind az ilyen engedéllyel rendelkező cégek, mind a kéményseprők névsora megtalálható a katasztrófavédelem honlapján. A hivatásos közfeladatot ellátó szakemberek egyenruhában végzik a munkát, rendelkeznek fényképes kéményseprő-igazolvánnyal.

A katasztrófavédelem arra is felhívja a figyelmet, hogy évente előfordulnak csalások egyes térségekben, de azt is tudnunk kell, hogy a kéményseprők nem fogadhatnak el készpénzes fizetést munkájukért.

Ha a szolgáltatási díj megfizetésére köteles magán- vagy családi vállalkozásról van szó, érdemes gyanakodni, ha a munka elvégzéséért helyszíni fizetést kérnek a kéményseprőnek öltözött személyek, ugyanis készpénzkezelésre nincs jogosultságuk, az összeget utólag számlán kell a megrendelőnek befizetni.

A hivatalos díjszabás is elérhető a katasztrófavédelem honlapján. Családi ház vagy társasház esetén fontos, hogy a leegyeztetett – sormunka esetén –, kiírt időpontban legyünk otthon, mert ha második alkalommal sem tudják az ellenőrzést elvégezni, 30 napon túl a szolgáltatás már díjköteles lesz.

Miért július 20. a kéményseprők világnapja?

Világszerte ezen a napon hívják fel a figyelmet a kéményseprés fontosságára, ugyanis az életmentő szolgáltatás, amit ha nyáron végeztetünk, egyszerűbb lesz szakemberrel időpontot egyeztetni, mint közvetlenül a fűtési szezon előtt.

„Az ellenőrzés során kiderülhetnek olyan dolgok, amik javításra szorulnak, felfedezhetnek akár olyan hibákat is, amelyek működés alatt életveszélyesek lehetnek, ezért annak kijavításáig letiltják az épület fűtését. Ha időben cselekszünk, még bőven lesz időnk az előírt munkálatok elvégzésére a fűtési időszakig” – mondta el a katasztrófavédelem szóvivőhelyettese. Dóka Imre hozzátette, hogy egylakásos házaknál minél többen rendelik meg, annál hosszabb a várakozási idő, a legtöbb ember közvetlenül az őszi hideg beállta előtt cselekszik.

A családi házban élő magánszemélyek az alábbi módon tudják a szolgáltatást ingyenesen megigényelni:

A www.kemenysepres.katasztrofavedelem.hu honlap ügyfélszolgálati oldalán, az Időpontfoglalás elektronikus űrlap kitöltésével.

Telefonon az ingyenesen működő 1818-as számot hívják.

E-mailben a kemenysepro.ugyfelszolgalat@katved.gov.hu címre küldve a kérést.

Postai úton a BM OKF GEK címezve, a 1903 Budapest, Pf.: 314-re.

Személyesen az illetékes megyei ügyfélszolgálati pontokon nyitvatartási időben.

A külföldön tartózkodó állampolgárok a +36 (1) 550 1858 helyi díjszabással hívható telefonszámon érik el az ügyfélszolgálatot.

Azoknál az ingatlanoknál, ahova gazdálkodó szervezet be van jegyezve, szilárd tüzelőanyaggal történő fűtés esetén évente, gázfűtés esetén kétévente kötelezően el kell végeztetni a kéményseprést, amiért fizetni kell, ha a lakás a társasház gyűjtőkéményére van csatlakoztatva, akkor az ingatlan számaival elosztott díjszabás ráeső részét. A társasházak éves sormunkaterve megyék szerinti bontásban szintén elérhető a katasztrófavédelem honlapján, ahogy az illetékes díjszabások is. Az új kémény üzembe helyezése, vagy átépítése, vagy más tüzelésre való áttérés engedélyköteles, a műszaki felülvizsgálat hatása alá esik, ami magánszemélyek számára is díjköteles, erről szintén a hatóság honlapjáról lehet tájékozódni.

Az éves ellenőrzés azért is kiemelten fontos, mert fűtési technológiától függetlenül komoly veszélyt jelenthet ennek elmulasztása. A rendszeres karbantartással a fűtőeszköz amellett, hogy biztonságos, gazdaságosabban is működtethető

– emelte ki Dóka Imre. Aki pedig biztos szerencsét akar magánál tudni, az ellenőrzés után kérhet egy szálat a füstfaragó seprűjéből, ez szintén régi babona.

(Borítókép: Karl-Josef Hildenbrand / picture alliance / Getty Images)