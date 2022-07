Lincshangulat: egymillióért hozott haza Londonból egy családot a Wizz Air

A londoni Luton repülőtéren ragadt egyik olvasónk, aki három felnőtt és három gyerek társaságában készült Magyarországra visszautazni. Járatuk azonban nem indult el.

Semmi információ, sem segítség, csak káosz. A legjobb, amit ajánlani tudtak, hogy július 31-én talán haza tudnak hozni, de ez sem biztos

– kezdte történetét olvasónk. Elmondása szerint szállás sem tudtak biztosítani.

Mint írta: több járatot töröltek arra hivatkozva, hogy túlmelegedett a kifutó, azonban érdekességként említette, hogy az EasyJet járatának többsége és más Wizz Air járatok is elindultak. Az emberek két ügyintézőt találtak, akiktől megpróbáltak információt és segítséget kérni, azonban ők sem tudtak segíteni az utasoknak. „Kezdett lincshangulat kialakulni” – olvasható a levélben. Elmondása szerint ő és családja négy órán keresztül álltak sorba tájékoztatásért, de nem jutottak érdemi információhoz.

Ekkor összeszedtem a családom, kimentünk a buszmegállóba, hogy ne a reptéren aludjuk. Visszamentünk a szállodába, ahol 400 euróért kaptunk egy napra szobát. Majd elkezdtem járatokat vagy valami megoldást keresni a hazajutásra, sajnos sikertelenül. A British Airwaysen találtunk egy ajánlatot, ők 4 millió forintért hoztak volna haza

– írta levelében miskolci olvasónk. „Másnap reggel próbáltam hívni a Wizz Airt a 90-es számon, de Londonból nem lehet emelt díjas számot hívni, így teljes kudarc” – magyarázta. Olvasónk ekkor egy barátjához fordult segítségért, aki idehaza felhívta a Wizz Airt, de kiderült: nem tudnak segíteni. Végül a barátja segítségével olvasónk Liverpoolból utazott haza egy kedd esti járattal.

Elkezdtem a foglalást, ahol kiderült, 1970 font a jegyek ára, ami picit több mint 1 millió forint. Megvettem a jegyeket, és indultunk a vonatállomásra, hogy odaérjünk Liverpoolba

– írta. A gép 20:25-kor kellett volna, hogy induljon, de olvasónk szerint csak 22:45-kor szállt fel, így hajnali 5-re értek Miskolcra. „A törlés közel 2 millió forint pluszba került, amit a legtöbb magyar nem tud megengedni magának” – magyarázta.

„Felháborító, mivel a Wizz Air mindig kibújik a felelősség alól, így muszáj precedensértékű ügyet csinálni ebből“ – vélekedett olvasónk.

Jelentette a történteket

A levél olvasása után felkerestük telefonon olvasónkat, aki elmondta: már a repülőtéren voltak, majdnem beszálltak, de onnan visszaküldték őket, mert törölték a járatot.

De nem az a baj, még ezt is megérteném, hanem az, hogy a többi járat indult. Tehát nekem ilyen dumát ne nyomjanak le, hogy nem jó a kifutó, mert akkor a többi járat sem tudna érkezni meg indulni

– magyarázta olvasónk felháborodva, aki az esettel kapcsolatban a fogyasztóvédelemnek és a Technológiai és Ipari Minisztériumnak is levelet küldött.

Én ezt most nem fogom annyiban hagyni. Bármennyi pénzembe is kerül, én ezekből kiperelem az egészet

– mondta az Indexnek. Hozzátette: az is szerencsétlen helyzet, hogy az emberről egy nap alatt lehúznak kétmillió forintot, de az sokkal szörnyűbb, amikor „a gyerekem ott áll, és néz rám, és várja a megoldást. És én sem tudom a megoldást”. Elmondta: nem volt olyan alternatíva, amellyel haza tudott volna jönni a család.

Az, hogy a Wizz Air lesz*r mindenkit, ilyen nincs a világon

– tette hozzá.

Korábban az Index beszámolt egy másik történetről is, akkor szintén az volt a gond, hogy a lutoni repülőtér kifutópályája megrongálódott a hatalmas hőség miatt. Budapesten, a Liszt Ferenc Repülőtéren is káosz volt. Olvasónk tapasztalatairól az alábbi cikkünkben számoltunk be.

Válaszolt a Wizz Air

Kerestük az ügyben a Wizz Airt, akik egy közleményt juttattak el hozzánk az ügyre reagálva. A közleményt változtatás nélkül tesszük közzé:

A Wizz Air a járattörlések után megkezdte a Londonban rekedtek számára a szállás szervezését, de mivel az extrém időjárás más légitársaságok járatait is érintette, tájékoztattuk utasainkat, hogy amennyiben tudnak saját maguknak szállást foglalni, az ezzel járó extra költségeket (szállás, reptéri transzfer) a Wizz Air utólag megtéríti számukra, ezenfelül a légitársaság utasainak többféle lehetőséget is felkínált, beleértve a Wizz Air alternatív járataira való átfoglalást, a jegyár teljes visszatérítését vagy annak 120%-os jóváírását az utas WIZZ számláján.

Habár a járatok törlése a légitársaság hibáján kívül történt, a Wizz Air az utasok hazajutásának megszervezésében is segítséget nyújtott: a reptér megnyitása után megkezdte a hazaindulás megszervezését, megvizsgálva minden lehetséges megoldást. Miután Luton repülőtér kifutópályáinak használata ismét biztonságossá vált, a WIZZ jelentős operációs szervezésnek köszönhetően ma (szerdán) délután 15.00 órakor mentesítő járatot indít Budapestről London-Luton repülőterére, ahonnan a gép a Londonban rekedt utasokkal még mai napon, helyi idő szerint 17:20-kor vissza is tér Budapestre. A WIZZ e-mailben és SMS-ben értesítette az utasokat a mentesítő járatok indulásáról.

(Borítókép: A londoni lutoni repülőtér 2022. április 15-én. Fotó: Dinendra Haria / SOPA Images / LightRocket via Getty Images)