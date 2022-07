Nem hosszabbítottak szerződést az ismert Oroszország-szakértővel a közszolgálati egyetemen

Lejárt az épp aktuális, félállású szerződésem, és az Nemzeti Közszolgálati Egyetem úgy döntött, hogy ezt a szerződést nem hosszabbítja meg – jelentette be Rácz András közösségi oldalán. Mint írta, ezek után csak úgy nyilatkozik. mint Oroszország-szakértő.

Az egyértelműség kedvéért: nem, már tényleg nem dolgozom a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen – közölte Rácz András Oroszország-szakértő, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóközpont tudományos főmunkatársa. Közösségi oldalán az egyetemi tanár azt írta, hogy az utóbbi napokban több magyar hírportál is idézett, vagy hivatkozott általa írt, vagy mondott dolgokra.

„Több helyen úgy szerepelt a nevem, ahogyan a korábbi években is (a háború kezdete óta pedig elég sokat), tehát, mint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóközpontjának munkatársa. Ez az állapot viszont valójában június 30-án véget ért” – írta Rácz András. Emlékeztetett, hogy akkor ezt jelezte is közösségi oldalán, de „úgy tűnik, nem mindenki vette észre, ami természetesen teljesen normális, úgyhogy ezért írom most külön is”.

Technikai értelemben nem történt semmi különös: lejárt az épp aktuális, félállású szerződésem, és az NKE úgy döntött, hogy ezt a szerződést nem hosszabbítja meg, úgyhogy immár nem vagyok NKE-s munkavállaló. Nem az én döntésem volt tehát. A pontos okot nem tudom. A munkámmal szemben felmerült szakmai kifogásról én nem tudok. Azt tudom, hogy a közvetlen vezetőim nagyot küzdöttek értem; nem rajtuk múlt

– olvasható a bejegyzésben. Hozzátette azonban, hogy „pletykák ugyan vannak az okokból, de egyrészt jellegükből adódóan ezeket nehéz verifikálni (ugye ezért pletykák), másrészt a végeredményt tekintve alapvetően lényegtelenek”.

Ami lényeges, az két dolog – írta

az én távozásomtól függetlenül a háború kapcsán továbbra is bízhattok az egykori NKE-s kollégáim tudásában és szakértelmében. Bízhattok a tudásukban ugyanúgy, ahogyan én is. Keressétek, olvassátok őket, mert tényleg jók. Sok csúfság van még hátra ebből a háborúból, és nem is lesz vége egyhamar, úgyhogy fontos, hogy hozzáértő emberektől tudjatok tájékozódni. az egyetlen megmaradt affiliációm a Német Külpolitikai Társaság (Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik, DGAP), ahol külsős munkatárs vagyok. A továbbiakban tehát az interjúkat is így fogom adni.

„Egyébként meg semmi dráma. Nem veszik el most semmi, amit ne lehetne később újra megtalálni” – írta bejegyzésében Rácz András, hozzátévem hogy a háborút pedig itt továbbra is ugyanúgy próbálom majd követni-elemezni, ahogyan eddig. Csinálom, ameddig csak kell – zárta bejegyzését az Oroszország-szakértő.

(Borítókép: Rácz András 2022. január 17-én. Fotó: Bodnár Patrícia / Index)