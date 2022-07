Ezek a városok mondták le eddig a tűzijátékot

Szerda este Miskolc polgármestere is bejelentette, hogy a nehéz gazdasági helyzet miatt lemondják az augusztus 20-ai tűzijátékot. Ezzel már összesen 13 településen jelezték ugyanezt, a lista egyre csak nő.

Szerdán már írtunk arról: Salgótarján példáját követve – ahol kedden jelentették be a tűzijáték lemondását – több nagyobb településen is úgy döntöttek, idén nem rendezik meg a látványosságot.

Ugyanígy döntöttek nemrég Miskolcon, amint arról Veres Pál polgármester nemrég beszámolt.

A mai kiszámíthatatlan helyzetben tűzijátékra költeni védhetetlen és felelőtlen pazarlás lenne. Az erre szánt pénzeket inkább olyan feladatokra költjük, amelyek ebben a rendkívül nehéz helyzetben valóban a miskolciakat és a miskolciak érdekeit szolgálják

– írta a városvezető.

Egy nem hivatalos, a közösségi médiában terjedő lista szerint már legalább 12 településen döntöttek úgy, hogy lemondják a tűzijátékot:

Miskolc,

Ózd,

Pásztó,

Pécs,

Salgótarján,

Siófok,

Solt,

Sümeg,

Szentes,

Székesfehérvár,

Szombathely,

Tapolca.

A listán szerepel még Kiskunhalas, Paks és Szekszárd is, de ezen településeknél nem találtunk arra vonatkozó közlést, hogy tényleg elmaradna a tűzijáték.

A fentiek közt voltak olyan települések is, amelyeken már a korábbi években sem rendezték meg az augusztus 20-ai tűzijátékot, valamint olyanok is, amelyeken már hetekkel ezelőtt döntöttek arról, hogy lemondják azt. A budapesti tűzijáték egyelőre úgy fest, hogy meg lesz tartva idén is, a költségekről legutóbb itt írtunk.

(Borítókép: Tűzijáték a Duna felett Budapesten az államalapítás ünnepén Szent István napján 2021. augusztus 20-án. Fotó: Lakatos Péter / MTI)