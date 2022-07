Tovább fokozódik a hőség, 40 fok is lehet

Csütörtök délután csak kevés fátyolfelhő, míg pénteken már gomolyfelhők is lehetnek az égen. Éjszaka a Dunántúl északi részére sodródhat be egy-egy csapadékgóc, míg pénteken napközben kis eséllyel már az Északi-középhegységben is előfordulhat egy-egy zápor, zivatar. A légmozgás általában gyenge vagy mérsékelt marad, de a Nyugat-Dunántúlon időnként megélénkül az északnyugati szél – derült ki az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzéséből.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 15 és 21 fok között várható, de a hidegre érzékeny helyeken alacsonyabb, míg a belterületeken, magasabban fekvő helyeken magasabb értékeket mérhetnek.

Fotó: Országos Meteorológiai Szolgálat

A meteorológia szolgálat tizenkét megyére másodfokú figyelmeztetést adott ki hőség miatt. A figyelmeztetés Pest megyében, Baranya megyében, Bács-Kiskun megyében, Békés megyében, Csongrád-Csanád megyében, Fejér megyében, Győr-Moson-Sopron megyében, Heves megyében, Komárom-Esztergom megyében, Jász-Nagykun-Szolnok megyében, Tolna megyében és Veszprém megyében van érvényben.

Fotó: Országos Meteorológiai Szolgálat

Kiadták a figyelmeztetést

Elsőfokú, citromsárga figyelmeztetést nyolc megyére, Borsod-Abaúj-Zemplén megyére, Győr-Moson-Sopron megyére, Hajdú-Bihar megyére, Nógrád megyére, Somogy megyére, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére, Vas megyére és Zala megyére adtak ki.

Figyelmeztető előrejelzésükben azt írják, tovább fokozódik a hőség. A középhőmérséklet ma az ország döntő részén 27, 28, főként a Duna-Tisza közén, illetve városi környezetben helyenként 29 fok körül várható.

A LEGMAGASABB NAPPALI HŐMÉRSÉKLET PÉNTEKEN 32 ÉS 40 FOK KÖZÖTT VÁRHATÓ.

Pénteken sok napsütés várható fátyol- és gomolyfelhőkkel. Az ország döntő részén nem lesz csapadék, de az Északi-középhegységben valamint Dunántúl északi részén zápor, zivatar nem kizárt. Az északi, északnyugati szél általában gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 32 és 40 fok között várható.

Fotó: Országos Meteorológiai Szolgálat

Harmadfokú figyelmeztetést három megyére adtak ki a hőség miatt pénteken. A napi középhőmérséklet 29 fok felett valószínű Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád és Jász-Nagykun-Szolnok megyében. Zivatar miatt elsőfokú figyelmeztetés van érvényben Borsod-Abaúj-Zemplén és Győr-Moson-Sopron megyében. Két megye kivételével az ország többi részén másodfokú figyelmeztetést adtak ki a hőség miatt, első fokú figyelmeztetés Vas és Zala megyében van érvényben.

