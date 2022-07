Újabb hídfoglalásra készülnek a Kétfarkú Kutyák Budapesten

Az erre vonatkozó eseményt már meg is hirdették a Facebookon.

„Kata aláírta. Gyere szomorú fejjel a tenyereden, vagy hozz magaddal azt ábrázoló táblát! Újra elfoglaljuk az Erzsébet hidat” – írták, hozzátéve azt is, hogy több felszólalót is várnak a hídon, valamint egy utcafórumot is szerveznek arra az esetre készülve,

ha véletlenül mégse bukna meg a kormány a mostani tüntetéshullám miatt.

A tervek szerint a felszólalók között lesz Iványi Gábor, az Oltalom Karitatív Egyesület vezetője, Lányi András író-filozófus, Para-Kovács Imre író-műsorvezető, Puzsér Róbert kritikus, valamint Tamás Gáspár Miklós filozófus is.

A kata módosítása miatt legutóbb hétfőn tartottak tömegrendezvényeket Budapesten. A mostani esemény apropója az lesz, hogy Novák Katalin köztársasági elnök is aláírta a törvénymódosítást.